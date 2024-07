Retraites, attaque au couteau, analyse vidéo, Big Morel et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 16 juillet 2024 : - À La Réunion, des milliers de retraités sont sans ressources depuis des mois - Paris : un militaire blessé au couteau, le suspect connu pour troubles psychiatriques interpellé - Analyste vidéo dans le football, une nouvelle vision du jeu - Saint-Pierre : Anthony "Big" Morel reçoit la médaille de la ville - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses le matin, puis soleil

À La Réunion, des milliers de retraités sont sans ressources depuis des mois

Six mois, un an, voire plus… nombreux sont les jeunes retraités à confier leur attente interminable sur la façon dont sont traités leurs dossiers de retraites. Ils vivent avec presque rien dans l'attente du traitement de leur cas par la Caisse générale de sécurité sociale.

Paris : un militaire blessé au couteau, le suspect connu pour troubles psychiatriques interpellé

À moins de deux semaines de l'ouverture des JO de Paris, un militaire de l'opération Sentinelle a été blessé d'un coup de couteau gare de l'Est lundi par un homme déjà connu dans une affaire de meurtre, pour lequel il avait été déclaré pénalement irresponsable du fait de ses troubles psychiatriques.

Analyste vidéo dans le football, une nouvelle vision du jeu

Eddy Palma, 42 ans, ancien footballeur à la Saint-pierroise, a quitté la Réunion à 17 ans. Après quelques saisons dans le Morbihan et dans le Finistère, il est revenu sur l'île depuis une dizaine d'année. Aujourd'hui, diplôme d'analyste vidéo-informatique en poche, il souhaite que sa profession se démocratise ici à La Réunion.

Saint-Pierre : Anthony "Big" Morel reçoit la médaille de la ville

Anthony Morel, plus connu sous le nom de "Big Morel" a remporté, ce jeudi 11 juillet 2024, la ceinture de Champion du monde MMA de l’Extreme Fighting Championship (EFC) catégorie poids lourds en Afrique du Sud, A cette occasion, il a reçu ce lundi la médaille de la ville de Saint-Pierre

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses le matin, puis soleil

Au réveil, Matante Rosina pense qu'il risque de pleuvoir un peu entre Sainte-Marie et Saint-Philippe ce mardi 16 juillet 2024, mais ne vous inquiétez pas rassure-t-elle, le reste de la matinée sera ensoleillé ! L'après-midi, les nuages envahissent les pentes et montent un peu plus haut que la veille, touchant même le sommet du Piton de la Fournaise de temps en temps. Ils s'installent dans la région de Saint-Pierre en fin de journée et répandent un peu de farine sur les pentes du Volcan. Le vent d'Est perd de sa force petit à petit.