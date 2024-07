Décrets, baleines, Attal, choca et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 17 juillet 2024 : - A quelques heures de quitter le pouvoir, le gouvernement publie à la chaine les décrets d'application de lois rétrogrades - Entourées de navires et plongeurs... les baleines moins nombreuses mais tout autant sous pression - Le gouvernement Attal gère les "affaires courantes", la gauche se fracture autour de Matignon - L'Entre-Deux : le choca va se mettre dans tous ses états pendant trois jours - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée globalement agréable

A quelques heures de quitter le pouvoir, le gouvernement publie à la chaine les décrets d'application de lois rétrogrades

Alors que le gouvernement Attal vivait ses derniers instants, dans l'attente qu'Emmanuel Macron daigne reconnaître sa défaite aux élections législatives et accepte enfin la démission de Gabriel Attal, plusieurs décrets d'application de lois rétrogradeont été publiés en vitesse. Loi immigration, fin du repos dominical dans les vignes, mesures anti-écolo…Le gouvernement s'est empressé de multiplier les décrets avant la possible nomination d'un.e Premier.e de gauche.

Entourées de navires et plongeurs... les baleines moins nombreuses mais tout autant sous pression

Nous sommes actuellement à la mi-juillet. Au large, les baleines font déjà leur show, certaines laissant apercevoir leurs caudales. Toutefois, à l'inverse de l'année où des records ont été battus – 1.156 individus uniques observés – cette saison, les géantes des mers se montrent plus timides. Si les cétacés se font pour le moment plus rares, les navires et plongeurs qui les observent eux… n'ont pas diminué, bien au contraire. Mettant une pression constante sur les baleines dont certains viennent de mettre bas. Une affluence qui pourtant ne fait pas changer la règlementation en termes d'approche des baleines. Une prise de position de l'État qui interroge, alors que nombreux sont ceux qui alertent sur les risques que fait peser cette pression sur les cétacés.

Le gouvernement Attal gère les "affaires courantes", la gauche se fracture autour de Matignon

Le gouvernement Attal est officiellement démissionnaire mais reste en charge des affaires courantes, probablement pour au moins "quelques semaines". La gauche, elle, se divise toujours sur son candidat à Matignon, la spécialiste du climat Laurence Tubiana étant jugée trop "Macron-compatible" par les Insoumis.

L'Entre-Deux : le choca va se mettre dans tous ses états pendant trois jours

Le choca va se mettre dans tous ses états du vendredi 19 juillet au dimanche 21 juillet à l'Entre-Deux Des expositions, des ventes de produits artisanaux et culinaires, des concerts et des manèges seront proposés au public pour la 19ème édition de cette fête traditionnelle

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée globalement agréable

Pour Matante Rosina, pas de pluie prévue, sauf peut-être quelques gouttes au lever du soleil dans l'est ce mercredi 17 juillet 2024. Les versants ouest et sud se couvrent un peu dans l'après-midi. Ailleurs ça reste ensoleillé. Le thermomètre va afficher entre 26 et 27°C sur les plages et entre 19 et 21°C dans les cirques. Le vent continue de s'affaiblir.