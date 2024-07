Drogues, Tour Auto, JO, mégots et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 26 juillet 2024 : - Trafic de drogues : le phénomène des mules continue, avec 18 interpellations depuis janvier - Jour-J pour le 55ème Tour Auto de La Réunion - JO-2024 : les handballeuses gagnent, Biles impressionne déjà - À Saint-Gilles, un restaurateur en lutte contre les mégots jetés sur la plage - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un réveil ensoleillé

Trafic de drogues : le phénomène des mules continue, avec 18 interpellations depuis janvier

Depuis plusieurs années, le trafic de drogues prend de l'ampleur à La Réunion. La cocaïne et l'ecstasy notamment sont consommés par de plus en plus de jeunes. Une partie de cette drogue arrive par l'aéroport, où les services de la douane multiplient les saisies. Depuis le début de l'année, 18 mules ont été interpellées à leur arrivée dans l'île. Le préfet Jérôme Filippini et Olivier Clémençon, procureur de Saint-Pierre, étaient en visite ce jeudi 25 juillet 2024 à l'aéroport Roland Garros pour rencontrer les équipes mobilisées contre le trafic de drogues.

Jour-J pour le 55ème Tour Auto de La Réunion

Le Tour Auto de La Réunion revient pour sa 55ème édition du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2024. Pour ce premier jour de course automobile, le rendez-vous est donné dans le nord et le nord-ouest de l'île pour les fameuses spéciales. De la place Sarda Garriga à Saint-Denis à Saint-Paul pour l'étape Ravine à Malheur en passant par la Possession, les pilotes vont s'affronter dans ce rallye avec notamment la première spéciale la plus attendue : les Trois Bancs. Quelques modifications routières ont été prévues pour permettre aux usagers de suivre le Tour Auto en sécurité. Mais attention, car le risque zéro n'existe pas

JO-2024 : les handballeuses gagnent, Biles impressionne déjà

Les handballeuses françaises ont commencé la défense de leur titre en battant, plutôt difficilement, la Hongrie (31-28) jeudi, à la veille de la très attendue cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

À Saint-Gilles, un restaurateur en lutte contre les mégots jetés sur la plage

Ce samedi 27 juillet de 9h à 12h, le restaurant Le Sauvage à Saint-Gilles organise une action de sensibilisation contre sur les mégots de cigarettes jetés dans le sable. "Étant nous-mêmes sur la plage, nous avons conscience de cette problématique et souhaitons sensibiliser le public", indique le restaurant. Objectif : rappeler les bons gestes et collecter les mégots

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un réveil ensoleillé

Ce vendredi 26 juillet 2024, le soleil offre un réveil tout en douceur à Matante Rosina ce matin. Tout au long de la journée, on peut apercevoir des nuages sur nos montagnes, mais rassurez-vous, ils ne vont pas gâcher le beau temps. Les éclaircies devraient persister dans les cirques et sur les plus hauts sommets de l'île.