JO 2024, New York, insolite, rubgy à 7 et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 28 juillet 2024 : - JO de Paris 2024 : quatre médailles pour la France dont la ruée vers l'or pour le rugby à 7 - Hi guys ! New York : on boucle les valises, c'est la fin du voyage - Un hymne massacré, un doigt en moins pour les JO, de l'or salé - Rugby à 7 : le Réunionnais Jordan Sepho sacré champion olympique avec l'équipe de France - Au Kenya, des girafes pour apporter la paix entre communautés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour ce dimanche

JO de Paris 2024 : quatre médailles pour la France dont la ruée vers l'or pour le rugby à 7

Après une cérémonie d’ouverture des JO 2024 grandiose, le samedi 27 juillet était consacré aux premières épreuves à Paris. Les premières médailles françaises assurées, les stars entrées en lice… Voici ce qu’il faut retenir de la première journée de Paris 2024.

Hi guys ! New York : on boucle les valises, c'est la fin du voyage

Il est temps de boucler ce voyage en apportant les derniers petits conseils. Je vous parle de la sécurité, de la vie new yorkaise, d'effluves zamalées (oui oui)

Un hymne massacré, un doigt en moins pour les JO, de l'or salé

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet, le voici. Ingrid Andress devait interpréter The Star-Spangled Banner lors du "Home run Derby" (Derby du Texas) mais sa prestation a été un fiasco. À quelques jours des JO de Paris, un hockeyeur a préféré se couper le doigt que de renoncer aux Jeux. Pour célébrer ses 90 ans, La Baleine a semé de la poudre d’or (comestible) dans une dizaine de produits.

Rugby à 7 : le Réunionnais Jordan Sepho sacré champion olympique avec l'équipe de France

Après une demi-finale réussie, les Bleus du rugby à 7, emmenés par Antoine Dupont ont affronté les Fidji en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce samedi 27 juillet 2024. Les Bleus avaient 14 minutes pour écrire l'histoire et décrocher la première médaille d'or de ces Jeux et ils l'ont fait. Ils sont champion olympiques en battant les Fidji 28 à 7 (Photo : DR)

Au Kenya, des girafes pour apporter la paix entre communautés

Les pick-ups filent à vive allure à la poursuite des girafes. Arrivé à leur hauteur, un vétérinaire tire une fléchette tranquillisante sur l'une d'entre elles. Au bout de plusieurs minutes, les rangers parviennent à l'immobiliser au sol à l'aide de cordes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour ce dimanche

Pour Matante Rosina, ce dimanche 28 juillet 2024 commencera sous le soleil. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur l'intérieur de l'île mais les plus hauts sommets restent ensoleillés. Quelques gouttes de pluie pourraient concerner Salazie.