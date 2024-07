Hi guys ! New York : on boucle les valises, c'est la fin du voyage

Il est temps de boucler ce voyage en apportant les derniers petits conseils. Je vous parle de la sécurité, de la vie new yorkaise, d'effluves zamalées (oui oui)…(Photos vs/www.imazpress.com)

Peut-on boire l'eau du robinet?

L'eau est potable mais les New-Yorkais eux-mêmes me la déconseillent. Donc prenez une gourde et vous trouverez des fontaines à eau un peu partout : parcs, stations de métro, dans la rue, centres commerciaux…ou alors achetez de l'eau en bouteilles.

Comment se repérer dans les rues de NY?



La numérotation des avenues se fait d'est en ouest. Donc la 7eme avenue est située à l'ouest de la 5ème. La numérotation des rues se fait du sud au nord. Donc si vous êtes sur la 32eme rue et que vous devez vous rendre sur la 44ème rue, vous devez monter vers le nord. Quand on ne retient pas les noms des rues comme moi, cette méthode est beaucoup plus simple. C'est aussi un bon moyen pour se repérer dans le métro pour savoir dans quel sens prendre les lignes "uptown" (haut de la ville) "downtown" (bas de la ville).

Et niveau sécurité ?



@pate_kreol_974 me demande si la police est présente. La police est partout à tous les coins de rues, vraiment, ils sont dans les stations de métro, sur les terrains de basket, dans Central Park. Vraiment partout.Petite anecdote : Un bus circulait dans Manhattan. Le chauffeur arrête le bus, klaxonne, interpelle deux policiers qui étaient au coin de la rue. Les policiers rentrent dans le bus et sortent un homme qui n'a apposé aucune résistance. Le bus repartPas une fois je me suis sentie en insécurité.

Comment est la vie new-yorkaise?



J'avais beaucoup d'apriori sur les habitants comme la plupart d'entre vous j'en suis sûre. Pour moi, les New Yorkais sé band lintéresan, des gens hautains, toujours pressés… eh bien c'est tout le contraire.

Ils sont simples malgré leur tenue qui parfois renvoie l'image du riche mais ce "riche" vous adressera quand même un sourire, un bonjour et viendra vous aider. Je n'ai pas trouvé de personnes pressées. Les gens sont plus pressés à Paris par exemple. Ils sont d'une extrême gentillesse.

Ils remarquent qu'on galère à trouver quelle rue prendre ou quel métro prendre, ils viendront spontanément vous aider. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'il n'y a aucun jugement de qui que ce soit. J'ai dansé sur du New-York New-York en pleine rue, je n'ai eu aucun regard moqueur. Au contraire, des Américains ont dansé avec moi.

Est-ce bruyant ?



Alors oui, comme toutes les grandes villes. Mais en comparaison avec Bangkok, c'est beaucoup plus calme. Il n'y pas le bruit des motos et des tuk-tuk. Il existe des Tuk tuk mais ils sont électriques. Évidemment parfois certains font vrombir leur mais étant amatrice de belles voitures, cela ne m'a pas dérangé. Pour ceux qui n'aiment pas, pas d'inquiétude, ce n'est pas sans arrêt.

Et la météo ?



J'y suis allée en mai et juin. La journée, le soleil était toujours au rendez-vous et il faisait assez chaud. Le soir, il fait un peu frais mais cela dépend de votre degré de frilosité. Moi, j'avais besoin d'une petite veste. Perso j'avais toujours ma veste avec moi dans mon sac à dos à cause de la climatisation qui est à fond dans les stations de métro, dans le métro ou encore dans le bus. Je n'ai eu qu'un jour de pluie mais je me suis enfermée dans le musée d'histoire naturelle.

Comment sont les boutiques ?



Elles sont immenses. La boutique qui m'a le plus marquée est celle de M&M's. Trois étages de petits bonbons au chocolat et cacahuètes. Comment est-ce possible ? eh bien si, en vendant toute sorte de dérivé : t-shirt, verre, pantoufle, pull… il y a avait également la possibilité de personnaliser les M&M's, on pouvait imprimer son nom ou une photo sur un tout petit bonbon.

Sinon niveau shopping, je n'ai pas pris grand-chose, ce n'était pas le but de ce voyage. Il était possible de faire des affaires mais il fallait fouiller. Pour que ce soit un peu plus intéressant niveau prix, je vous conseille les outlets.

Existe-il un pass visites illimitées ?



Pour répondre à la question de @deco_design_lounge. Oui effectivement, il faut se rendre sur le site d' Eric's news ou autres. Je n'ai pas pris cette option. J'ai préféré prendre les attractions qui m'intéressaient le plus et j'ai payé directement en ligne. Sur les pass, il arrive souvent que toutes les activités proposées ne m'intéressent pas.

J'ai oublié de vous parler des effluves zamalées dans les rues de New York



En se baladant, une odeur se dégage dans pratiquement toutes les rues de NY. C'est du cannabis (weed) mais il n'a pas la même odeur qu'ici. La consommation de cannabis (marijuana) est légale pour les adultes dans l'État de New York mais il est interdit de fumer dans les parcs, les zones publiques des bâtiments, les rues piétonnes… mais ça ce n'est vraiment pas respecté. Non, ne vous inquiétez, vous n'allez pas être sous effet en inhalant cette odeur.

Y a t'il beaucoup de SDF ?



Je n'ai pas vu plus de sdf à New York qu'à La Réunion. Et je n'ai pas vu non plus des rues pleines de drogués contrairement à ce qu'on vous a dit. Sur 13 jours, j'ai pu voir deux personnes fumer du crack (drogue dure) en plein jour dans une rue de Greenwich village.

Un dernier conseil que je peux vous donner pour terminer ce voyage. Réservez vos activités à l'avance (la visite de la statue de la liberté est très prisée par exemple, et elle pourrait être complète pendant votre séjour, ce serait dommage), essayez de les planifier au maximum pour vous organiser et ne pas perdre de temps.

Et surtout, posez-vous, égarez-vous de temps en temps, baladez-vous dans les rues, vous pourriez avoir de bonnes surprises, observez la vie new yorkaise sur un banc ou à la terrasse d'un café. C'est ça aussi les vacances, se reposer même si on est à New York.

Je vous mets deux petites photos bonus. Depuis que je suis rentrée, à la rédaction, on me surnome l'écurew en référence aux écureuils que j'ai pu voir à Central Park (mais aussi parce que je mange des graines). Mes collègues ont décidé de le dire avec l'accent américain, ça donne l'écurew. La deuxième photo, c'est juste pour vous montrer un peu ma tête, car je pense que c'est bien de mettre un visage sur un voyage.

See u soon in a next trip !

L'écurew

