Hi guys ! Découvertes inoubliables à New York : mes activités coup de coeur

Le dimanche 7 juillet 2024, je vous racontais mes visites à New York. Ce dimanche 14 juillet 2024, je vous partage quelques-unes des activités que j'ai pu réaliser. Sans entrer dans tous les détails, voici les expériences les plus marquantes pour moi

A bicyclette

Marcher pour visiter c'est bien mais à vélo c'est encore mieux. La location d'un vélo à la journée dans un magasin spécialisé n'est pas excessive (environ 22€ pour 8h). Il est possible de choisir un vélo électrique. J'ai choisi le musculaire, les routes sont plates pratiquement partout.

A vélo, on peut voir plus de choses. Les pistes cyclables sont présentes partout en centre-ville. Les bicyclettes ont même droit à leurs propres feux tricolores. La traversée de Central Park est beaucoup plus relaxante et permet de reposer mes petits pieds en souffrance.

Dans cet immense parc, là aussi, il y a une piste cyclable en sens unique. Ne prenez surtout pas cette piste en sens inverse, de toute manière on vous fera gentiment la remarque.

Central Park



Vous connaissez ce livre : Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Eh bien, je démens totalement cette information. J'y étais un lundi et ils étaient parfaitement heureux à chercher des noisettes au milieu de l'herbe.

Cet immense parc de 341 hectares contient plusieurs lacs artificiels dont un qui contient des centaines de petites tortues d'eau douce, des sentiers de promenade (certains ne sont pas accessibles à vélo, donc il faut le déposer en l'attachant avec le cadenas fourni par la société de location), des terrains de sport.

Il est possible d'entendre de la guitare et du "New York New York", j'en ai profité pour effectuer quelques pas de danse ! Oui on est à New York et personne ne vous jugera. Et puis même…

Le parc offre une oasis de nature au milieu de la ville. C'est un lieu prisé des New-Yorkais et des touristes pour se détendre, faire du sport, ou simplement profiter de la beauté naturelle et des paysages urbains...

Le décor est absolument incroyable. Petit apparté pour les grands allergiques : nous avons dû écourter notre balade dans Central Park à cause d'une allergie qui nous atteint tous les trois. Nous sommes au Printemps et nous n'avons pas supporter certains pollens ou fleurs, je ne saurai vous dire.

Nous avons eu tous les trois des quintes de toux, les yeux et le nez qui piquent. Nous sommes partis tant cela nous était insupportable.

La croisière coucher de soleil sur la skyline



Je me répétais souvent "est ce que je suis dans un rêve" ? Je ne plaisante pas. Pour moi, être ici est complètement irréel. Je monte à bord d'un ferry. Des places assises au rez de chaussée et à l'étage, en intérieur ou en extérieur.

Personnellement, à l'intérieur, je ne pouvais pas (je souffre de mal de mer). Alors direction, 1er étage à l'extérieur et debout (les places assises étaient toutes prises).

Heureusement que j'avais amené mon petit palto, le vent frais se fait bien sentir. La croisière débute avec une guide qui raconte l'histoire de New York et de ses buildings (en anglais avec un gro laksan américain).

Pour une visite en français, il suffit de télécharger une application et de suivre les explications avec vos écouteurs. La vue sur tous ces gratte-ciels est incroyable. La lumière orange du soleil couchant qui se projette sur les buildings leur donne un autre aspect. Au détour d'un virage, une grande dame.

C'est la première fois que je vois la statue de la liberté en vrai (même si j'ai toujours l'impression de rêver éveillée). Elle n'est pas aussi grande que ce que je pensais mais c'est LA STATUE DE LA LIBERTÉ qui domine fièrement depuis son île, Liberty Island. Le ferry continue sa route.

La croisière a duré 2 heures et a coûté 54$. Je n'ai pas vu le temps passé, je n'ai pas eu une seule fois le mal de mer mais plutôt des étoiles plein les yeux.

Luna Park



Comme je vous l'expliquais dans le premier article consacré à New York, Luna Park est un parc d'attraction situé à Coney island. Il y en a pour tous âges.

L'entrée du parc est gratuite mais pour monter à bord des attractions, vous devez payer entre 6$ et 10$. Grande roue (avec des cabines mobiles qui glissent le long des pistes, ajoutant une touche de frissons), montagne russe, superman, cyclone…mais aussi du tir à la carabine pour tenter de remporter des énormes peluches.

Le parc a des allures de fête foraine. Si vous êtes à la recherche d'adrénaline pendant les vacances, allez-y.

La comédie musicale de Retour vers le futur sur Broadway



Je n'ai jamais aimé les comédies musicales, en tout cas je le pensais quand je les voyais sur l'écran de mon téléviseur. Eh bien je peux vous assurer, que j'ai changé d'avis grâce à cette comédie musicale.

Je vous conseille fortement d'en faire au moins une. Je ne m'attendais pas à voir des effets spéciaux, je ne m'attendais pas non plus à comprendre la comédie parce qu'évidemment tout est en anglais et il n'existe pas de traducteurs. Mais le jeu des acteurs, l'ambiance, et puis surtout la connaissance des répliques font que je passe un moment inoubliable.

Le prix pour voir une comédie musicale varie évidemment. Si vous allez voir celle du roi lion, elle vous coûtera beaucoup plus chère. La place pour Retour vers le futur est à 90$.

Matchs de basket de rue à Brooklyn



Si je peux vous donner un conseil si vous allez à New York c'est de surtout s'aventurer et ne pas respecter sans arrêt le programme à la lettre.

Après avoir traversé le pont de Brooklyn, nous avons continué à marcher sans savoir où nous allions arriver. Après un virage, un grand stade goudronné avec une dizaine de terrains de basket. Ils étaient tous pris.

Voir des Américains jouer au basket, c'était une des choses que je ne voulais pas râter. Je m'assois et j'assiste à différents matchs. Les équipes sont formées avec les joueurs qui attendent sur le côté du terrain. Ça joue, ça crie à la faute, ça conteste le point…l'expérience est vraiment à vivre.

Aux alentours de ces terrains de basket, d'autres espaces sont dédiés à d'autres sports. Des casiers sont installés sur ce grand espace.

Après avoir téléchargé une application et entrer le code sur le devant du casier choisi, la porte s'ouvre et il est possible de récupérer des ballons de basket, des raquettes de ping-pong ou de pickle ball (d'ailleurs je ne connaissais pas l'existence de ce sport.Il 'agit d'un sport de raquette pratiqué en intérieur ou extérieur, dans lequel deux joueurs ou quatre frappent une balle en plastique creuse perforée). En plus, c'est totalement gratuit.

Petit message pour les différents service des sports de mairies à La Réunion : trouvez un moyen pour mettre ça en place à La Réunion, on en a besoin.

Match de base-ball au Yankee stadium dans le Bronx



Je monte les marches du stade et je découvre son immensité et le terrain de jeu des joueurs de base-ball. Même si je ne comprends pas les règles du base-ball, franchement ce n'est pas grave.

Se mettre dans la peau d'une américaine, encourager les Yankees, crier des "ouuuuh" quand l'équipe adverse rentre sur le terrain au son de l'orgue et en mangeant des frites et du poulet croustillant, je peux vous assurer que c'est une expérience à vivre.

Avant que le joueur lance la balle, l'orgue retentit, les spectateurs crient, chantent, frappent des mains pour encourager leur équipe favorite.

La musique se retrouve coupée subitement lorsque le lanceur se prépare à jeter son boulet de canon (je n'avais jamais vu une balle de base-ball filer aussi vite).

Quand le batteur arrive à frapper la balle avec la batte, mes yeux sont rivés sur celle-ci et HOME RUN ! J'ai pu en voir deux. Un home run est le plus souvent une balle frappée au-dessus de la clôture du champ extérieur entre les deux poteaux de limite de terrain. Les fans hurlent leur joie… moi avec.

Évidemment les Yankees sont les vainqueurs.

Le prix des matches varient en fonction des équipes qui jouent. Cette fois c'était les Yankees contre les XXX et le billet coûtait 25$. Le match a duré 1h30, on ne voit pas le temps passer.

Rendez-vous sur Hellotickets.fr pour réserver et payer vos billets.

Ecrire ces lignes me donne envie d'y retourner. Il y a tellement de choses que je n'ai pas faites et vues. J'essaie de partager au mieux mon expérience, en espérant que cela vous donne envie.

Je vous retrouve la semaine prochaine pour répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram.

Pour (re) voir les stories de ce voyage extraordinaire, c'est par ici. Elles sont épinglées à la une de notre profil.

