Hi guys ! Se déplacer, payer, être connecté à New York

Une des premières choses à faire avant votre départ de remplir le formulaire Esta. Il s'agit de l'autorisation de voyage électronique officielle et obligatoire pour pouvoir entrer sur le territoire américain. Lorsque vous l'aurez soumis, vous obtenez une autorisation par mail et à partir de là, l'Esta est valable 2 ans. Plusieurs questions vous seront posées sur votre identité, votre passé judiciaire, les maladies… Les frais de traitement du dossier Esta vous couteront 21$. Vous pouvez le remplir ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1211

Votre passeport doit évidemment être valide.

Lorsque ces démarches sont faites, c'est parti pour l'organisation de ce grand voyage.

Pour ne pas vous fatiguer inutilement, il est nécessaire de faire un planning de visite par quartier. Par exemple, listez toutes les activités situées dans le quartier de Brooklyn et prévoyez une journée pour visiter…

Autre conseil et pas des moindres, chaussez vos meilleures baskets, celles dans lesquelles vous êtes bien, à l'aise. Vos pieds vont chauffer tellement vous allez marcher. Vous êtes prévenu.

Aujourd'hui, je réponds aux questions que vous m'avez posé sur instagram



@K_tell_1rst : "as-tu aimé ton voyage?".Je vais répondre avec un seul mot : EXTRAORDINAIRE.J'ai adoré ce voyage. Et je n'en reviens toujours pas d'avoir marché dans les rues de New-York.Lorsque ce voyage a été décidé, j'ai été craintive et je n'étais pas très partante. Pour ne rien vous cacher, j'avais peur de ne pas supporter les 19 heures de vol (Réunion-Paris : 11h. Paris-New-York : 8h) et j'avais également peur de ne pas me faire aux 8 heures de décalage horaire et d'être exténuée tous les jours. Est-ce que tu te reconnais ? Je suis sûre que la plupart se reconnaitront. Alors attention, j'ai un grand conseil pour vous : retirez-vous ça rapidement de la tête. Vous êtes tellement excité par ce voyage, pressé de découvrir ce nouveau monde, que tout ce que je viens de décrire, vous ne le ressentirez pas une seule seconde. Je vous l'assure, faites-moi confiance.

Ce que j'ai aimé :



La gentillesse et la bienveillance des New Yorkais. Sans demander quoi que soit, les habitants me voyant chercher mon chemin ou encore chercher comment accéder à un endroit se dirigent spontanément vers moi et me demande si j'ai besoin d'aide et m'explique clairement comment faire. Toujours un "hi" (salut), un "have a nice day" (passez une belle journée), "sorry" (désolée), un "did you need help?" (avez-vous besoin d'aide) etc…

La vue de Manhattan depuis le port de Brooklyn. Profiter d'une vue incroyable sur la skyline assise sur un banc au calme, loin du bruit de la ville. Regarder les New Yorkais faire leur footing ou simplement se promener. Observer un petit écureuil qui gratte la terre pour chercher à manger. Le bonheur existe bel et bien.

Les animations sur Time Square. Time square donne le tournis. Je regarde dans tous les sens. Les immenses panneaux publicitaires éclairent les rues et avenues. Les films publicitaires défilent. De nombreux spectacles de rue : saut à la corde (vous savez comme dans les films où hommes et femmes sautent en dansant au milieu de deux cordes activées par deux autres personnes). Des acrobaties. Souvent les même mais avec un groupe différent. Des spidermen, des Sonic, un king-kong, deadpool…évidemment si vous faites une petite halte à côté de ces personnages, il vous sera demandé quelques dollars.





Ce que je n'ai pas aimé:



Cette partie répond à la question posée par @claramataguevin : Comment est la nourriture?

Aller à New York n'est pas un voyage gastronomique, sachez-le. Pour ne pas me ruiner dans le budget nourriture, j'ai consommé exclusivement des frites, du poulet pané, des pizzas et des hamburgers. Il est possible de manger des salades mais c'est plus cher et il n'y en n'a pas à tous les coins de rues contrairement aux aliments gras.

Autre chose que je n'ai pas aimé : le hot-dog (désolée de casser le mythe). J'en ai gouté une seule fois et cela ne m'a pas donné envie de réessayer. Je ne suis peut-être pas tombée sur le bon hot-dog. J'avoue ne pas avoir cherché plus. Il y a bien plus intéressant à faire.

Est-ce que New-York est cher ?

Pour répondre à la question du coût de la vie de @claramataguevin, les prix sont plus élevés qu'à La Réunion. Sauf pour l'essence (1,17€/litre). Le prix affiché, peu importe le magasin, n'est pas celui que vous paierez. Au moment de passer à la caisse, des taxes seront rajoutées.

Les tips (tips : pourboire) sont dans la culture américaine. Mais ils ne sont pas obligatoires. Quand on paie par carte, le terminal de paiement nous propose de choisir le montant en pourcentage du tips ou vous pouvez également choisir "no tips".

Où manger ?



Pour manger dans la rue ou rarement (pour ne pas dire une seule fois) dans un restaurant, veillez à ce qu'un "A" bleu soit affiché sur la devanture. Cette lettre indique que l'établissement suit les règles d'hygiène édictées par New-York.

Pour les repas, nous étions 3 et il faut compter environ 20€/repas/personne soit 120€ par jour pour 3. Souvent nous ne prenions que 2 repas vu les portions XXL. Nous mangions exclusivement des frites, hamburgers, pizzas. Deux fois nous avons fait une exception pour manger à Junior's. Junior's est réputé pour ses cheesecakes (que je n'ai pas goûté parce que la part était beaucoup trop grosse, et c'est un peu comme le gâteau patate. (Ou manz sa ou roul atèr). Pour vous donner un exemple, nous avons pris : poulet pané, tartine avocat œuf, 2 plats de légumes sautés (oui ça me manquait trop les légumes) et du rosbif arrosé d'une sauce aux champignons (à l'arrivée du plat, j'avais l'impression que c'était pour 3 personnes), un Dr Pepper. Total : 88$ soit 79€. Donc voilà, cela dépend des bourses de chacun mais nous ne pouvions pas faire une restaurant chaque jour.

Si vous voulez manger un bon burger que je peux vous conseiller Shake Shack et si vous voulez vous régaler avec les meilleurs cookies de Manhattan c'est à Levain Bakery. Et pour un restaurant, pour changer des fast-food, Junior's est vraiment pas mal.

Comment se déplacer ?



J'étais logée dans le New-Jersey, à 20/ 30 minutes du centre ville de NY. Je prenais le bus matin et soir. Pour que les tickets de bus soient moins chers, j'ai utilisé l'application NJ transit et payé un pack de billets (environ une vingtaine). Petite info : pour arrêter le bus, 2 deux possibilités, soit tirer sur le câble jaune suspendu au-dessus des fenêtres , soit appuyer sur un bouton rouge au-dessus de votre siège);

Pour le métro, j'ai payé avec ma carte de crédit Revolut. Il y a plusieurs bornes à l'entrée de la station, il suffit de la passer pour payer en sans contact. Au bout de 12 trajets payés avec la même carte, vous avez une semaine de trajets gratuits.





Quels moyens de paiement?



Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les frais bancaires. En général, ils sont élevés. J'ai opté pour une carte de crédit Revolut mais il y en a plein d'autres comme la N26 ou encore Boursobank. Avec la Revolut pas ou peu de frais. Cette carte se commande via internet pour un prix de 20 euros (le coût des frais d'envoi) et elle est livrée chez vous. Il n'y aucun abonnement à payer. Le transfert d'argent de votre compte bancaire vers cette carte est très simple. Les euros sont transformés automatiquement en dollars. Si vous retirez de l'espèce, vous retirerez également des dollars. Vous n'avez aucune action à effectuer.

Comment avoir de la 5G et rester joignable ?



Aucune obligation de prendre une carte Sim. Dans les musées, dans le métro, à la gare routière et même dans la rue, des bornes wifi sont en place. Et surtout, n'oubliez pas de désactiver vos données mobiles pour ne pas vous retrouver avec une facture de téléphone exorbitante au retour de vacances. Une autre option est de prendre une carte sim directement sur place ou encore une esim (voir si votre téléphone est compatible), une carte sim virtuelle. J'ai choisi cette option et j'ai eu 15 jours d''internet gratuit ainsi qu'un numéro de téléphone américain (la classe). Sans faire de publicité, il s'agit de Visible. Vous restez joignable sur votre numéro personnel mais sachez qu'il y aura des frais supplémentaires si quelqu'un vous contacte ou si vous, vous passez un appel via votre numéro de téléphone français.

