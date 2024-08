JO, Loiret, ce qui change, hip-hop et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 1er août 2024 : - JO-2024 : Léon Marchand récolte deux médailles d'or de plus aux 200m papillon et brasse - Loiret : un bébé retrouvé mort dans une voiture après avoir été oublié - Rentrée scolaire, carburants, livret d'épargne… tout ce qui change au 1er août - Saint-Paul : la culture hip-hop de l'île au rendez-vous pour "Art 2 Rue 2024" - Logements sociaux : à Saint-Denis, après des années de location, 15 familles deviennent propriétaires - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques gouttes à prévoir dans l'est

JO-2024 : Léon Marchand récolte deux médailles d'or de plus aux 200m papillon et brasse

Le nageur Léon Marchant continue de briller dans le bassin des Jeux olympiques. Ce mercredi 31 juillet 2024, le sportif de 22 ans est devenu champion olympique en 200m papillon et 200m brasse, décrochant ses deuxième et troisième médailles d'or de la compétition. Plus tôt dans la journée, Cassandre Beaugrand et Léo Bégère sont rentrés dans l'histoire en remportant respectivement l'or et le bronze en triathlon. Anastasiia Kirpichnikova a elle décroché l'argent au 1500m nage libre et bat le record de France Une pluie de médaille s'est par ailleurs abattue sur la France : Anthony Jeanjean (BMX Freestyle), Maxime-Gaël Ngayap Hambou (judo -90 kg) et l'équipe masculine de sabre sont montés sur la troisième marche du podium. La France cumule pour l'heure 26 médailles et est deuxième au classement général.

Loiret : un bébé retrouvé mort dans une voiture après avoir été oublié

Un enfant est mort après avoir été laissé dans une voiture garée en pleine chaleur à Mézières-lez-Cléry. Les enquêteurs ont relevé une température de 62°C à l'intérieur du véhicule. Une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte.

Rentrée scolaire, carburants, livret d'épargne… tout ce qui change au 1er août

Pas de hausse des tarifs d'électricité, versement de l'allocation de rentrée scolaire ou encore taux du Livret d'épargne populaire... Voilà un point sur les mesures qui impactent le budget des ménages en ce mois d’août 2024, dans le bon comme dans le mauvais sens.

Saint-Paul : la culture hip-hop de l'île au rendez-vous pour "Art 2 Rue 2024"

Ce vendredi 2 août 2024, sur la commune de Saint-Paul, aura lieu l'événement "Art 2 Rue". Un rendez-vous annuel incontournable qui célèbre la culture hip-hop de l'île de La Réunion. Cette 16ème édition se déroulera sur le front de mer saint-paulois de 9 heures à 18 heures.

Logements sociaux : à Saint-Denis, après des années de location, 15 familles deviennent propriétaires

Ce mercredi 31 juillet 2024, 15 familles dionysiennes sont passées de locataires à propriétaires d'un logement très social sur Saint-Denis. La commune, engagé en faveur de l’accession à la propriété, a permis à des locataires occupants les lieux depuis de nombreuses années d'acquérir le bien avec des prix avantageux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques gouttes à prévoir dans l'est

Matante Rosina avait remarqué le passage de quelques pluies dans la nuit et pour ce jeudi 1er août 2024, elle pense que des averses vont persister au lever du jour dans le sud de l'île. En revanche, le soleil pose ses valises sur la capitale. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les pentes nord et est. Il est possible que la plaine des Palmistes soit un peu arrosée. L'ouest reste sous le soleil toute la journée.