Matante Rosina avait remarqué le passage de quelques pluies dans la nuit et pour ce jeudi 1er août 2024, elle pense que des averses vont persister au lever du jour dans le sud de l'île. En revanche, le soleil pose ses valises sur la capitale. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les pentes nord et est. Il est possible que la plaine des Palmistes soit un peu arrosée. L'ouest reste sous le soleil toute la journée. (photo sly/www.imazpress.com)