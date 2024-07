Rentrée scolaire, carburants, livret d'épargne… tout ce qui change au 1er août

Pas de hausse des tarifs d'électricité, versement de l'allocation de rentrée scolaire ou encore taux du Livret d'épargne populaire... Voilà un point sur les mesures qui impactent le budget des ménages en ce mois d’août 2024, dans le bon comme dans le mauvais sens (Photo : www.imazpress.com)

- Des carburants en hausse -

Malheureusement, Automobilistes préparez-vous à payer plus. Dès ce jeudi 1er août 2024, le prix du litre de sans-plomb va augmenter de 3 centimes et celui du gazole de 2 centimes.

Le prix de la bouteille de gaz reste stable à 15 euros grâce aux aides allouées par les collectivités locales.

- Pas touche au prix de l'électricité -

La facture d'électricité devait augmenter au 1er août, et les factures auraient dû prendre 1% pour les ménages, mais le gouvernement n'appliquera finalement pas la mesure prévue.

Cela évite ainsi une hausse de 1 % sur la facture des consommateurs.

En renonçant à appliquer l'évolution tarifaire décidée par la CRE, le gouvernement évite donc une seconde hausse, après celle de février de presque 10% dans le cadre de la sortie du coûteux bouclier tarifaire sur l'énergie.

L'exécutif avait à l'époque relevé une taxe gouvernementale - l'accise - qui avait été réduite à son minimum à partir de fin 2021 pour alléger les factures pendant la crise énergétique. Le ministre de l'Economie Bruno le Maire s'était engagé alors à ne pas augmenter davantage cette taxe durant le reste de l'année 2024.

"C'est la dernière hausse de cette taxe sur l'année 2024. La prochaine sera au 1er février 2025, nous reviendrons à la situation qui était celle d'avant le bouclier tarifaire", avait indiqué le ministre au début de l'année.

Le futur ex-locataire de Bercy a depuis annoncé une baisse à venir des factures d'électricité de 10 à 15% à cette échéance, en février 2025, sous l'effet de la forte baisse des prix sur les marchés de gros.

- Des petits sous pour la rentrée scolaire -

Le versement de l’allocation de rentrée scolaire aura lieu le 6 août prochain.

Cette aide permet aux familles de couvrir les frais associés à la rentrée scolaire, tels que les fournitures, le matériel et les vêtements.

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire.

Pour la rentrée 2024, l'Ars peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2018 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP.

Les montants pour la rentrée 2024

Les montants de l’ARS sont modulés en fonction de l’âge des enfants :

• 6-10 ans : 416,40 euros

• 11-14 ans : 439,38 euros

• 15-18 ans : 454,60 euros

Les conditions d'attribution

Il faut avoir eu, en 2022, des ressources inférieures à une limite qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge.

Nombre d'enfant(s) à charge Plafonds de ressources 2022

• 1 enfant 27 141 euros

• 2 enfants 33 404 euros

• 3 enfants 39 667 euros

• 4 enfants 45 930 euros

Une allocation de rentrée scolaire différentielle peut être versée en fonction des ressources de la famille, si elle est éligible.

- Changement du taux du Livret d’épargne populaire -

Le taux du Livret d’épargne populaire, détenu par 11,4 millions de Français et accessible sous conditions de revenus, passe de 5 % à 4 %.

Le livret d'épargne populaire (LEP) est réglementé comme le livret A. Destiné aux personnes aux revenus modestes, il est soumis à un plafond de revenus.

Il permet à ses titulaires de placer leurs économies tout en leur assurant un maintien de leur pouvoir d'achat.

- Mais bientôt un nouveau gouvernement... -

Dans une interview donnée le 23 juillet 2024, Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne nommerait pas de nouveau gouvernement avant la fin des Jeux olympiques, "mi-août", au nom de la "trêve" qu'il a invoquée.

"De manière évidente, jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les Jeux. Et puis à partir de là, en fonction de l'avancée de ces discussions, ce sera ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre et lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité", a dit le chef de l'Etat sur France 2, France Inter et franceinfo.

Un nouveau gouvernement qui doit être nommée et surtout un Premier ministre qui doit être désigné par le chef de l'État, après la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées.

