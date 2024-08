JO, Jazz dann Port, insolite, Kazakhstan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 4 août 2024 : - JO-2024 : de l'or, de l'argent, du bronze et une pluie de bonnes performances françaises - Jazz dann Port : des milliers de personnes font la fête dans les rues portoise - Danse de la victoire, passion muffins, photo iconique - Au Kazakhstan, une ex-ville secrète se rêve en station balnéaire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche agréable

JO-2024 : de l'or, de l'argent, du bronze et une pluie de bonnes performances françaises

Il a encore plu des médailles sur le groupe France des JO ce samedi 3 août 2024. Tout commencé dès le matin avec la médaille d'argent de Camille Jedrzejewski au tir au pistolet féminin. En début d'après-midi, c'est Lisa Barbelin qui empochait une médaille de bronze au tir à l'arc. La collecte n'était pas terminée. Il y a eu ensuite l'argent et du bronze pour Valentin Amadouas et Christophe Laporte en cyclisme pour l'épreuve de la course en ligne. Et puis l'or. Celui gagné au judo par la bande à Teddy Riner qui a terminé en tête de la compétition pr équipe. Une belle journée donc même s'il y a eu deux déceptions. En athlétisme, le Réunionnais Fabrisio Saïdy et ses trois partenaires ont terminé à la 5ème place mais ils ont finalement été disqualifiés pour un mauvais passage de relais. En natation, Léon Marchand et ses partenaires du relais mixte 4x100m 4 nages ont raté le podium d'une marche et ont terminé à la 4ème place. La France totalise 41 médailles dont 11 en or

Jazz dann Port : des milliers de personnes font la fête dans les rues portoise

Des milliers de personne sont faire la fête en musique dans les rues du Port ce samedi soir 3 août 2024 à l'occasion de la deuxième soirée du festival Jazz dann Port. Antonio Lizana, Richard Bona 5tet, Yémi Aladé et Kutu ont fait le plein pour leurs concerts. Le festival se termine ce dimanche

Danse de la victoire, passion muffins, photo iconique

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 29 juillet au vendredi 2 août, le voici. S'il n'y avait qu'une image à retenir de ce sacre, c'est la danse des Bleus qui a enflammé la pelouse du Stade de France. Certains avec le rythme, d'autres un peu moins. Mais peu importe... ils sont champions ! Le nageur norvégien Henrik Christiansen n'a pas de médailles. Mais il pourra repartir avec... des muffins. Les chaînes de télévision sud-coréennes repassent le selfie en boucle et les analyses de ce cliché, immortalisant un rare moment d'unité entre les deux Corées, fusent. "C'est le véritable esprit des Jeux olympiques", a salué un commentateur.

Au Kazakhstan, une ex-ville secrète se rêve en station balnéaire

Sur le toit de son hôtel abandonné, Alekseï Verechaguine en est certain: bientôt, des touristes y siroteront des cocktails avec panorama sur Priozersk, ex-ville secrète du Kazakhstan qui se rêve en station balnéaire, malgré la proximité de sites militaires russes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche agréable

Matante Rosina va profiter du soleil matinal de ce dimanche 4 août 2024 pour prendre un bain de soleil et recharger sa vitamine D. L'après-midi sera nuageuse mais dans risque de pluie. Les températures restent constantes. De la Pointe des Galets à la Pointe de la Table, la mer est agitée, ailleurs elle l'est moins.