JO-2024, France, jazz, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 5 août 2024 : - JO-2024 : la France bat son record avec 44 médailles dont 12 en or - Paris-2024 : quand la fête olympique fait vibrer la France - Jazz dann Port : la ville s'égaye au rythme de la musique - Contrôles routiers : 13 permis retirés et 7 véhicules placés en fourrière - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil au rendez-vous

JO-2024 : la France bat son record avec 44 médailles dont 12 en or

Du bronze en natation avec le relais 4x100 mètres 4 nages hommes de Léon Marchand, du bronze en tennis de table grâce au tout jeune Félix Lebrun, du bronze en escrime avec les fleuristes hommes et des qualifications pour les phases finales en boxe et au hand : ce dimanche 4 aout 2024 a été positif pour les Bleu.e.s. La France totalise désormais 44 médailles dont 12 en or. Ce résultat dépasse celui obtenu aux JO de Pékin en 2008 où les Bleus avaient collecté 43 médailles

Paris-2024 : quand la fête olympique fait vibrer la France

Guichet fermé pour aller voir la vasque olympique aux Tuileries, des transports publics sans pépins, des policiers surpris en train de jouer au babyfoot et un nageur en passe de devenir un héros national: à mi-parcours des JO de Paris, la fête spectaculaire promise depuis des mois a saisi la France.

Jazz dann Port : la ville s'égaye au rythme de la musique

Entre scènes musicales et performances de rues, le Port a vibré au rythme de la musique ce week-end du jeudi 1er au dimanche 4 août 2024. Des milliers de personnes sont venues faire la fête en musique avec un panel d'artistes au style très varié. Une manière de découvrir ou redécouvrir certains chanteurs : Natalie Natiembé, Shibuuya!, Pix'L and guest, Yémi Aladé et Avishai Cohen pour ne citer qu'eux. Une véritable invitation au voyage musicale

Contrôles routiers : 13 permis retirés et 7 véhicules placés en fourrière

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 2 au 4 août 2024, permettant de relever 101 infractions dont 36 délits. Côté gendarmerie, on note 71 infractions dont 6 alcoolémies et 10 conduites sous stupéfiants.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil au rendez-vous

Le soleil sera au rendez-vous sur toute l'île, offrant une journée lumineuse et agréable ce lundi 5 août 2024. Les températures seront douces et les alizés souffleront légèrement. Une journée idéale pour profiter des plages ensoleillées et des randonnées en montagne si vous êtes encore en vacances.