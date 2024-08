Le soleil sera au rendez-vous sur toute l'île, offrant une journée lumineuse et agréable ce lundi 5 août 2024. Les températures seront douces et les alizés souffleront légèrement. Une journée idéale pour profiter des plages ensoleillées et des randonnées en montagne si vous êtes encore en vacances. (photo rb/www.imazpress.com)