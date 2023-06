Mayotte, Salon du Trail, Martinique, journée de l'alternance et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 23 juin 2023 : - Darmanin à Mayotte pour constater le maigre bilan de l'opération Wuambushu - À la Nordev, le Salon du Trail adhère à tous les sports - La forte tempête Bret approche de la Martinique, des habitants privés d'électricité - La journée de l'alternance, de l'emploi et de la formation revient à Saint-Denis - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée plus clémente que la veille

Darmanin à Mayotte pour constater le maigre bilan de l'opération Wuambushu

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est attendu ce samedi 24 juin 2023 à Mayotte, pour une visite de deux jours. Deux mois après le début de l'opération Wuambushu, le ministre va faire un premier bilan de cette vaste opération d'expulsions et de destructions d'habitations illégales. Un bilan qui semble pour l'heure extrêmement faible, particulièrement aux vues des moyens démesurés déployés sur place.

À la Nordev, le Salon du Trail adhère à tous les sports

Le premier salon du Trail, vélo et sport de l'océan Indien a ouvert ses portes ce jeudi 22 juin 2023 à la Nordev de Saint-Denis. Jusqu'au 25 juin, le sport sera mis à l'honneur avec de nombreux exposants. Parmi eux de grandes enseignes mais aussi des équipementiers, des sportifs de haut niveau, des coachs, des salles de sport et des professionnels de diététique sportive. Imaz Press est allé à leur rencontre.



La forte tempête Bret approche de la Martinique, des habitants privés d'électricité

Les conditions météorologiques continuent de se dégrader en Martinique, en vigilance rouge jeudi soir à l’approche de la tempête tropicale Bret, et les habitants sont invités à rester chez eux. "Le vent continue de se renforcer", a indiqué Météo-France dans son bulletin cyclonique actualisé jeudi à 21 heures locales, ajoutant que "l’état de la mer continue de se dégrader". Dès le début de soirée, plusieurs milliers de personnes ont été privés d'électricité 19 600 clients sont concernés selon la cellule de crise de EDF à cause d'incidents sur le réseau moyenne tension.

La journée de l'alternance, de l'emploi et de la formation revient à Saint-Denis

La maison de l’emploi du nord de La Réunion organise une 12ème journée de l'alternance, de l’emploi et de la formation le mercredi 28 juin 2023 au parc des expositions de Saint-Denis. En faveur de l'insertion professionnelle, recruteurs et apprentis pourront se rencontrer de 8h30 à 16h.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée plus clémente que la veille

Ce vendredi 23 juin 2023, en se levant, Matante Rosina regarde par sa fenêtre et admire cette belle lueur ! le soleil est de retour sur toute l'île d'après elle et pour toute la journée. Dans l'après-midi, comme à leur habitude, quelques nuages viennent encombrer les hauts de l'île. Concernant le vent, il souffle un peu du côté de Sainte-Marie et de Saint-Pierre.