Décollage, athlètes péi, JO, kosa èt pov et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 8 août 2024 : - Décollage imminent, attachez vos ceintures… bientôt, vous pourrez dire "même pas peur en avion" - JO-2024 : fin de partie pour les Réunionnais Raphaël Mohammed, Melvyn Richardson et Dika Mem - JO-2024 : trois nouvelles médailles françaises en boxe et en taekwondo - Kosa èt pov ? Un concours d'écriture pour évoquer la pauvreté - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée ensoleillée

Cramponné au siège, bouffée de chaleurs, angoisses ou simplement impossibilité même d'envisager la porte d'embarquement… de nombreuses personnes ont peur de l'avion. Pourtant, il est prouvé scientifiquement que l'avion est l'un des moyens de transport les plus sûrs. Mais rien n'y fait… et ce n'est pas la série d'incident sur les appareils Boeing qui pourraient les rassurer. En cette période de forte affluence dans les aéroports, Imaz Press va tenter de calmer vos angoisses.

Raphaël Mohammed, originaire de La Réunion, a terminé en 7ème position lors de la demi-finale du 110 mètres haies ce mercredi 7 août 2024 lors des Jeux Olympiques de Paris. Il a bouclé sa course en 13s 41, et ne sera pas en finale. Pour se qualifier – alors qu'il était 5ème de la première série avec un temps de 13"61, le sportif avait dû passer les repêchages. Côté handball, les Bleus Melvyn Richardson et Dika Mem ont été disqualifiés à l'issue du quart de finale face à l'Allemagne.

Mercredi 7 août, s'est achevé une nouvelle journée des Jeux Olympiques avec trois nouvelles médailles pour la France. En taekwondo, le Français Cyrian Ravet, champion d'Europe 2021 et 2022 a décroché la médaille de bronze des JO de Paris en -58 kg. Son adversaire italien ne s'étant pas présenté sur le tapis. Il apporte à la France sa première de la journée. La boxe rapporte deux nouvelles médailles. Une en bronze pour Djamili-Dini Aboudou Moindze et une en argent pour Sofiane Oumiha.

Le Secours Catholique de La Réunion organise depuis le 1er juillet 2024 son premier concours d'écriture Fonnkèr/poésie sur le thème Kosa èt pov ? /Qu’est-ce qu’être pauvre ? Il existe en effet diverses formes de pauvreté et c'est pour alimenter une réflexion à ce sujet que l'association a lancé ce concours.

La matinée de ce jeudi 8 août 2024 promet d'être belle avec du soleil partout, un vent léger, et des températures agréables pour la saison d'après notre Matante Rosina. A partir de la mi-journée, le ciel commence à se couvrir et se développent sur la majorité des reliefs. Quelques gouttes peuvent tomber sur les hauteurs. Dans l'après-midi, les nuages grossissent et viennent même s'étaler jusqu'au littoral ouest.