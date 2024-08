JO-2024 : fin de partie pour les Réunionnais Raphaël Mohammed, Melvyn Richardson et Dika Mem

Raphaël Mohammed, originaire de La Réunion, a terminé en 7ème position lors de la demi-finale du 110 mètres haies ce mercredi 7 août 2024 lors des Jeux Olympiques de Paris. Il a bouclé sa course en 13s 41, et ne sera pas en finale. Pour se qualifier – alors qu'il était 5ème de la première série avec un temps de 13"61, le sportif avait dû passer les repêchages. Côté handball, les Bleus Melvyn Richardson et Dika Mem ont été disqualifiés à l'issue du quart de finale face à l'Allemagne

Aucun des trois Français engagés ce mercredi sur la demi-finale n’a réussi à se qualifier pour la finale olympique. A l'instar de Raphaël Mohammed, Wilhem Belocian et Sasha Zhoya n'ont pas réussi à se hisser en tête de leur série.

Originaire de La Réunion, il débute l’athlétisme à ses 12 ans. C'est en 2019 qu'il part s'installer dans l'Hexagone, au Creps de Poitiers.

À 26 ans, alors qu’il n’avait jamais connu de sélections chez les jeunes, le natif de Saint-Paul va vivre aux JO sa deuxième grande compétition internationale, quelques semaines seulement après sa 4e place aux Championnats d’Europe de Rome.

"C’est un rêve de gosse qui devient réalité. Je suis grave content, c’est une véritable récompense que d’être sélectionné pour les JO, encore plus quand ils ont lieu en France, à Paris", a-t-il confié au Journal de Mayotte.

"Avec la saison hivernale que j’ai faite, c’était quasi impossible pour moi de penser pouvoir être sélectionné aux JO de Paris", ajoute le licencié du club d’athlétisme de Mamoudzou.

Raphaël Mohamed entrera en piste le dimanche 4 août avec le premier tour du 110 m haies. Des repêchages sont programmés le 6. Les demi-finales auront lieu le 7 et la finale.

Palmarès

- Finaliste des Championnats de France espoir 2019-2020-2021.

- Record du 110m haies de La Réunion.

- Finaliste au championnat de France élite 2019-2020-2021

- Record du 60m haies espoir (u23)

- Médaille de bronze au championnat espoir 2018.

- Melvyn Richardson et Dika Mem éliminés aussi -

La journée a aussi été marquée par la défaite des Bleus face à l'Allemagne en quart de finale de handball, où étaient présents les Réunionnais Melvyn Richardson et Dika Mem.

Les Français peuvent nourrir des regrets... Ils tenaient leur qualification à une poignée de secondes de la fin du temps règlementaire (avantage d'un but, possession de balle).

Mais une passe de Dika Mem a été interceptée par les Allemands, qui en ont profité pour égaliser. Avant de s'imposer après prolongation.

