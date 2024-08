La matinée de ce jeudi 8 août 2024 promet d'être belle avec du soleil partout, un vent léger, et des températures agréables pour la saison d'après notre Matante Rosina. A partir de la mi-journée, le ciel commence à se couvrir et se développent sur la majorité des reliefs. Quelques gouttes peuvent tomber sur les hauteurs. Dans l'après-midi, les nuages grossissent et viennent même s'étaler jusqu'au littoral ouest. (photo rb/www.imazpress.com)