Incendies, Macron, gendarme tué, Lucet Langenier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 27 août 2024 : - Incendies en série à La Réunion : pyromanie, malveillance et imprudence à l'origine des brasiers - Emmanuel Macron toujours attendu pour nommer quelqu'un à Matignon - Alpes-Maritimes : un gendarme tué lors d’un contrôle routier - Saint-Pierre : le théâtre Lucet Langenier dévoile sa programmation - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques gouttes de pluie mais pas suffisantes

Incendies en série à La Réunion : pyromanie, malveillance et imprudence à l'origine des brasiers

Des champs de cannes dévastés, des broussailles en flammes, des habitations menacées… Depuis plusieurs jours, La Réunion – l'est comme l'ouest – connait de nombreux départs de feu. Volontaires ou accidentels, ils nécessitent le déploiement de nombreuses forces de secours et d'incendie sur le terrain. Attisés par le vent et des sols secs, les brasiers gagnent rapidement du terrain, menant à des fermetures de routes et des évacuations. Des actes, qui, selon les premiers éléments, ressemblent plus à des actes criminels qu'à des faits accidentels.

Emmanuel Macron toujours attendu pour nommer quelqu'un à Matignon

Emmanuel Macron a-t-il enfin terminé de tourner en rond ? C'est ce mardi 27 août 2024 que le Président devrait – peut-être – nommer son ou sa Premier.e ministre. Près de deux mois après les élections législatives, où son camp est arrivé en deuxième position après le Nouveau Front Populaire et devant le Rassemblement national. Une défaite qu'il ne digère, et n'accepte toujours pas.

Alpes-Maritimes : un gendarme tué lors d’un contrôle routier

Un gendarme a perdu la vie lundi soir, percuté par un véhicule lors d’une opération de contrôle routier dans les Alpes-Maritimes, a appris l’AFP auprès du parquet de Grasse.

Saint-Pierre : le théâtre Lucet Langenier dévoile sa programmation

Ce lundi 26 août 2024, le théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre a dévoilé sa programmation pour cette seconde partie de l'année. Un programme riche en rire, en danse, en émotions... de quoi remplir de lumières les yeux des spectateurs. Nous vous dévoilons les noms des spectacles à venir.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques gouttes de pluie mais pas suffisantes

Matante Rosina espère qu'une bonne pluie va tomber ce mardi 27 septembre 2024. Malheureusement, ce ne sont que quelques gouttes qui intéressent l'est. Ailleurs et même dans les cirques, les éclaircies sont fréquentes. Le vent souffle toujours et il rafraichit l'atmosphère. La mer est encore bien agitée.