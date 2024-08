Incendies en série à La Réunion : pyromanie, malveillance et imprudence à l'origine des brasiers

Des champs de cannes dévastés, des broussailles en flammes, des habitations menacées… Depuis plusieurs jours, La Réunion – l'est comme l'ouest – connait de nombreux départs de feu. Volontaires ou accidentels, ils nécessitent le déploiement de nombreuses forces de secours et d'incendie sur le terrain. Attisés par le vent et des sols secs, les brasiers gagnent rapidement du terrain, menant à des fermetures de routes et des évacuations. Des actes, qui, selon les premiers éléments, ressemblent plus à des actes criminels qu'à des faits accidentels. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Ce lundi 26 août 2024, c'est un habitant de Saint-Paul qui a vu sa maison sous les panaches de fumée et menacée. Seule une dépendance est partie dans le brasier.

Mais pour Jean-Louis Técher, nul doute sur l'origine de son sinistre. "Ce feu est criminel. Le feu ne prend pas comme ça", avait-il confié à Imaz Press.

À côté de sa kaz, plusieurs autres départs de feu dans la végétation. Alors que nous étions sur place, le Capitaine nous a informé d'un second départ de feu. Un incendie bien visible car situé à proximité de la quatre voies et dont le panache noire laissait peu de visibilité aux automobilistes.

Sur place, les pompiers mais également les forces de l'ordre. Ce lundi, l'hélicoptère de la gendarmerie a d'ailleurs été utilisé à Saint-Paul. "La vue aérienne permet d'orienter les patrouilles au sol et de signaler un éventuel nouveau départ de feu" nous explique-t-on. Ecoutez :

La veille, le dimanche 25 août 2024, c'est l'est de l'île qui a été le théâtre de deux impressionnants incendies. Le premier à Bras-Panon où 15 hectares de cannes sont partis en fumée, obligeant la Direction régionale des routes à couper la circulation sur la quatre voies le temps de l'intervention.

Dans la soirée, c'est un autre incendie qui a pris naissance également dans un champ de cannes, chemin Dioré à Saint-André, à proximité du collège Morin. Des flammes attisées par les vents forts. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de ces incendies.

Samedi, un autre impressionnant incendie a pris naissance dans la savane saint-pauloise, situé au niveau du Viaduc de la route des Tamarins dans le sens Saint-Gilles - Saint-Paul.

Des feux à La Réunion qui peuvent avoir d’importantes conséquences tant sur le plan humain que sur le plan matériel et économique - comme à Bras-Panon où un agriculteur a perdu plusieurs hectares de cannes en pleine campagne sucrière – et environnemental.

- Les forces de l'ordre à la recherche de potentiels pyromanes -

Si pour l'ensemble de ces incendies, les soldats du feu sont parvenus à maitriser les flammes, plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes des sinistres.

Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon, s'est d'ailleurs interrogé sur l'origine de ces incendies. "il y a eu des foyers qui sont apparus à des endroits loin du foyer principal, contre le vent, c'est surprenant", disait-il, interroger à la télévision.

À Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l’Ouest, s’est rendu sur place pour évaluer la situation, soulignant la possibilité d’un acte criminel. "Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pour sécuriser la zone."

D'après les forces de sécurité, " selon toute vraisemblance, nous sommes confrontés à des actes criminels".

Du côté de la gendarmerie il nous a été expliqué que "tout débute par les recherches sur le terrain". Ensuite, "une enquête est systématiquement ouverte, notamment lorsque nous avons une hypothèse criminelle", précisent les gendarmes.

Les infractions sont nombreuses et les circonstances aggravantes sont diverses : en réunion, des blessures avec ITT sup. à 8 jours, des décès, ...

Parmi les infractions, la plus commune : incendie involontaire de bois ou forêt appartenant à autrui. Les auteurs encourent jusqu'à 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement.

- La Réunion, un territoire exposé -

Si certains des incendies sont criminels, une fois sur deux, ces feux sont d'ailleurs accidentels. Mégot de cigarette, barbecue, brûlage de déchets…Les départs de feu prennent plusieurs formes.

Une situation qui risque de s'amplifier, les sécheresses étant de plus en plus courantes.

Outre ces feux de broussailles ou de champ de cannes, il faut savoir que La Réunion est un territoire exposé aux feux de forêts puisque 45 % (soit 120.000 ha environ) de l’île est recouverte par la forêt.

En y associant les conditions climatiques et son relief particulier, les massifs forestiers les plus sensibles à l’aléa feu de forêt sont facilement identifiables.

• dans la zone "sous le vent", à l’ouest de l’île : Forêts des Saint-Paul, des Hauts Sous le Vent, de l’Étang-Salé et les forêts des cirques de Mafate et Cilaos.

• dans la zone "au vent", sur les sommets à haute altitude, au-dessus des nuages : massif des Hauts de Saint-Denis et du Volcan.

Du 15 septembre au 15 décembre, une réunion téléphonique entre Météo-France, le SDIS et l’État Major de Zone (préfecture) se tient tous les jours, excepté le jeudi où l’ensemble des partenaires est amené à produire la carte de façon partagée.

Cette politique mobilise les forces opérationnelles autour d’un Plan d’Action Départemental de Protection de la Forêt Contre l’Incendie (PDPFCI) et un Dispositif Spécifique ORSEC "Feux de forêt et espaces naturels".

"Notre travail consiste en une intervention avec le personnel du Sdis, du Parc national, de la DAAF, de l'état-major de zone, de la gendarmerie, de la police et ce qui concerne les patrouilles de surveillances et d'intervention", indique Thierry Eme, référent DFSI de lutte contre les incendies pour l'ONF Réunion.

"Si le risque est sévère voire exceptionnel, on prévoit le déclenchement de nos patrouilles sur les différents secteurs (nord-est, volcan, Maïdo, Makes…). Des patrouilles avec deux personnes à bord qui font de la sensibilisation auprès des gens qui se trouvent en forêt."

L'ONF a également "un rôle d'intervention sur les feux naissants avec des véhicules équipés de 400 litres d'eau". Des "collègues formés pour intervenir en urgence avant que les pompiers ne puissent intervenir compte tenu du temps de déplacement en période de risque de feu de forêts".

Autre mission que mène l'Office national des forêts, "ce sont des mesures de stress hydrique de la végétation". "Cela va permettre d'apporter des éléments de réflexion en réunion avec l'appui des prévisions de Météo France", explique Thierry Eme.

- 9 feux sur 10 d'origine humaine -

Volontaires ou involontaires, l'ONF tient à rappeler que neuf feux sur dix sont d'origine humaine. Négligence, activité agricole ou simple mégot de cigarette jeté par la fenêtre de sa voiture ou au sol, le résultat est le même : l'incendie ravage des milliers d'hectares de forêt, détruisant faune, flore, et habitations sur son passage, en l'espace de quelques jours.

Le climat lui, s'il n'est pas une cause directe, peut influer sur les conditions d'éclosion et de propagation des incendies. Le vent et la sécheresse des sols n'arrangeant pas les choses.

Et puisque dans l'écrasante majorité des cas, l'homme en est responsable, cela signifie aussi que nous pouvons agir pour les éviter.

En forêt, utilisez uniquement les places à feux, prévoyez une réserve d'eau près des foyers, arrosez les baies avant le départ, doublez de vigilance en cas de vent, ne jetez pas de mégots par terre et ne vous garez pas devant les pistes de défense des forêts contre les incendies.

À la maison, débroussaillez régulièrement, n'incinérez pas vos déchets et n'entreposez et ne jetez pas de déchets dans la nature.

Pour rappel, selon l'article R-163-2 du code forestier, "allumer un feu à moins de 200m d'un espace boisé est passible d'une amende de 135 euros.

"Tout incendie volontaire ou involontaire est passible de lourdes amendes et peines de prison.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le dépliant informatif via ce lien.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com