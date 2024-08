Matignon : pour Emmanuel Macron, ça sera la droite ou personne au gouvernement

Emmanuel Macron a-t-il enfin terminé de tourner en rond ? Il semblerait que non. C'est ce mardi 27 août 2024 que le Président devait nommer son ou sa Premier.e ministre. Près de deux mois après les élections législatives, où son camp est arrivé en deuxième position après le Nouveau Front Populaire et devant le Rassemblement national. Une défaite qu'il ne digère, et n'accepte toujours pas. Préférant naviguer à vue, avec un gouvernement démissionnaire, plutôt que de nommer qui que ce soit de gauche à Matignon.

Le Président s'était donné jusqu'à ce mardi pour trouver un nom pour Matignon. Aux vues de ses déclarations ce lundi soir, cette hypothèse est à écarter. Ce dernier ayant estimé "qu’un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par l’alliance regroupant le plus de députés, le Nouveau Front populaire, serait immédiatement censuré par l’ensemble des groupes représentés à l’Assemblée nationale".

La tradition républicaine aurait voulu que Matignon revienne à la première force politique de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut absolument pas de la gauche au pouvoir. Après s'être donné tant de mal pour passer en force une réforme des retraites rejetées de toute part par exemple, il ne faudrait surtout pas que le NFP abroge cette dernière.

Face aux blocages qu'il a lui-même provoqué, il appelle désormais les responsables politiques à faire preuve "d’esprit de responsabilité"...Sans jamais se l'appliquer à lui-même. C'est pourtant le jeu des urnes, dans une démocratie saine : lui qui avait parié sur l'éclatement de la gauche en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin, au soir de la victoire du RN aux Européennes, cette dernière a réussi à s'unir et à mobiliser en masse les électeurs…pour faire arriver en tête le programme du NFP, et lui faire perdre, de facto, son propre pari. Une défaite qu'il refuse désormais.

- Tout sauf la gauche -

Presque deux mois après, l'alliance des gauches tient toujours malgré des hauts et des bas. Les discussions ont par exemple été interminables pour proposer un nom à Matignon. Le profil d'Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, a par exemple été soutenu par une partie de la gauche avant d'être écarté. Au profit de Lucie Castets, une haute fonctionnaire qui multiplie les visites de terrain pour tenter de s'imposer.

Mais, mauvais perdant, Emmanuel Macron refuse depuis le 8 juillet de nommer qui que ce soit d'autre à Matignon, et Gabriel Attal continue donc de tenir son rôle de Premier ministre. Lui qui ne devait s'occuper que des affaires courantes en attendant, à l'instar de ses ministres, il continue de gouverner comme si de rien n'était. Les décrets continuent d'ailleurs d'être publiés à tour de bras.



L'alliance éventuelle avec les Républicains semble être au point mort, la France Insoumise a accepté de ne pas être présente dans le prochain gouvernement si cela peut aider le NFP à gouverner, et l'extrême-droite…agit comme à son habitude et refuse toute politique de gauche. Rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que le parti présidentiel - ni gauche ni de droit, mais surtout très à droite - partage la même position.

Gabriel Attal a en effet annoncé ce lundi soir que le parti Renaissance censurerait un gouvernement NFP même en l'absence de membres de LFI. L'arc républicain, finalement, n'englobe que Macron et ses soutiens, et personne d'autre. Une belle démocratie que voilà. Une position confirmée par le Président lui-même le même soir. On doute cependant qu'ils auraient été aussi frileux pour nommer un gouvernement d'extrême-droite.



En voulant clarifier la situation du pays, Emmanuel Macron a – encore – plongé la France dans un chaos politique. Et il refuse désormais de résoudre le problème qu'il a lui-même créé, par pur caprice électoral.

Le Nouveau Front populaire a quant à lui annoncé qu'il ne retournerait à l'Elysée que pour discuter avec Emmanuel Macron "des modalités d'une cohabitation" avec un gouvernement dirigé par Lucie Castets, dans un communiqué commun aux partenaires de gauche



En attendant, cela fait désormais 42 jours que la France n'a plus de gouvernement. Le temps est donc compté pour le chef de l'Etat, qui doit par ailleurs participer mercredi à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, avant de s'envoler pour une visite en Serbie jeudi et vendredi. Au risque de retarder encore sa décision.

