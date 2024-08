Chikungunya, Macron, Maduran, Jeux paralympiques et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 30 août 2024 : - Chikungunya : les autorités ne s'alarment pas, mais n'écartent pas l'hypothèse d'une reprise épidémique - Toujours aucun nom pour Matignon, Emmanuel Macron prend le large en Serbie - Territoire de l'Ouest : inauguration de l'unité de traitement en eau potable de Maduran - Jeux Paralympiques : déjà trois médailles dont une en or pour le nageur Ugo Didier - La pa Météo France i di, sé zot i di - L'est encore un peu arrosé

Chikungunya : les autorités ne s'alarment pas, mais n'écartent pas l'hypothèse d'une reprise épidémique

C'est un virus qui a marqué La Réunion il y a de cela une vingtaine d'années : le chikungunya. Si l'on s'en serait bien passé, le virus a décidé de faire son grand retour dans notre département. Depuis le 23 août 2024 – date du premier cas – trois personnes ont contracté la maladie. Si le terme d'épidémie n'est pas encore à l'ordre du jour, l'Agence régionale de santé préfère prévenir que guérir, rappelant à la population de se protéger.

Toujours aucun nom pour Matignon, Emmanuel Macron prend le large en Serbie

Jour 45 sans gouvernement officiel. La France est – très – loin de battre le record de la Belgique, qui avait passé 541 jours sans gouvernement, mais la situation n'en est pas moins préoccupante. Les ministres démissionnaires continuent leurs affaires, tandis qu'Emmanuel Macron prend le large pour la Serbie.

Territoire de l'Ouest : inauguration de l'unité de traitement en eau potable de Maduran

C'est avec quelques années de retard que l'unité de traitement en eau potable (UTEP) a été inaugurée ce jeudi 29 août 2024 dans la commune de Saint-Leu à Maduran. Une livraison de site qui entre dans le cadre du projet de sécurisation de la qualité de l’eau du Territoire de l'Ouest. Avec plus de 17 millions d'euros investi dans le projet, la population de Saint-Leu vont pouvoir profiter d'une eau propre à la consommation dès la sortir du robinet. À terme, cette station permettra de desservir les secteurs de Maduran, de l’Étang, de Piton 800 et de Piton 1000, représentant un total de 7.700 abonnés, avec une capacité de production quotidienne de 12.960 m3, assurant ainsi la couverture des besoins actuels et futurs

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'est encore un peu arrosé

Ce vendredi 30 août 2024, Matante Rosina doit sortir faire quelques courses et elle prend son parapluie dans l'est. Elle prévoie de la pluie et du vent dans cette région. En revanche, dans l'ouest, toujours pas une goutte de pluie. Le soleil a posé ses valises là-bas ce matin. Au fil des heures, les nuages décident de laisser l'est tranquille pour s'installer confortablement dans le sud sauvage. Le vent est toujours bien présent et ne compte pas s'estomper encore.

Jeux Paralympiques : déjà trois médailles dont une en or pour le nageur Ugo Didier

Le nageur Ugo Didier est allé cherché la première médaille d'or de la France ce jeudi 29 août au 400m nage libre. Plus tôt dans la journée, Marie Patouillet a été la première française à remporter une médaille dans ces Jeux paralympiques, avec l'argent décroché en finale de contre-la-montre de 500m en para cyclisme sur piste. Alex Portal a ensuite apporté la troisième médaille de cette première journée, en argent sur le 100 m papillon S13.