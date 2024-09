Football, ce qui change, insolite, Irlande et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 1er septembre 2024 : - Football amateur : ces matchs où le terrain se transforme un champ de bataille - Retraite, dépistage des IST, agriculture… ce qui change au 1er septembre 2024 - Pénurie de concombre, boule de feu et excès de vitesse - Avec le changement climatique, l'Irlande cherche sa place sur la planète vinicole - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

Football amateur : ces matchs où le terrain se transforme un champ de bataille

Alors que le football et le sport en général ne devraient être que moment de compétition dans le respect et le fair-play, cela fait plusieurs matchs à La Réunion que la tension monte sur les terrains, mais pas seulement. Les violences sont encore plus d'actualité autour du rectangle vert et parfois même ce sont elles qui mettent le feu aux poudres. Alors que le week-end dernier fut émaillé d'incivilités lors de plusieurs rencontres, ce dimanche 1er septembre, alors que les tournois continuent, il est primordial de rappeler les valeurs du sport : fair-play, respect et solidarité. Et ce, pas seulement autour d'un terrain de foot.

Retraite, dépistage des IST, agriculture… ce qui change au 1er septembre 2024

Même si la rentrée scolaire a débuté à La Réunion il y a deux semaines, la rentrée sociale et politique a lieu début septembre. Qui dit rentrée dit nouveautés. Imaz Press fait le point sur les changements à prévoir à partir du 1er septembre 2024.

Pénurie de concombre, boule de feu et excès de vitesse

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 26 août au vendredi 30 août 2024, le voici. Des concombres à profusion grâce à Tik Tok. Non ce n'est pas une météorite mais bien la désintégration d'un satellite qui a illuminé le ciel de l'Hexagone. Un automobiliste intercepté à 158 km/h. Son excuse : ce sont ses enfants qui voulaient vérifier la puissance de la voiture.

Avec le changement climatique, l'Irlande cherche sa place sur la planète vinicole

Sur la carte mondiale des producteurs de vin, l'Irlande est quasiment inexistante. Des viticulteurs espèrent lui faire une place, avec l'aide du changement climatique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

Ce premier jour du mois de septembre débute sous la pluie dans l'est. Matante Rosina est ravie de cette pluie qui rempli un peu les nappes phréatiques. Et après la pluie, vient le beau temps. Dans l'ouest, toujours pas une goutte de pluie et un soleil qui brille depuis tôt ce matin. Dans l'après-midi, il est possible que quelques averses se déclenchent dans les hauts de l'ouest et du nord-ouest. le vent souffle encore en rafales sur Saint-Pierre et Sainte-Marie.