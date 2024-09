Véhicules électriques, Jeux paralympiques, États-Unis, Étang-Salé et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 5 septembre 2024 : - Manque de bornes, prix élevés : entre la voiture électrique et La Réunion, c'est la panne - Paralympiques : la France bat son nombre de titres de Tokyo, pluie de médailles en cyclisme - Un tireur de 14 ans fait quatre morts dans son lycée aux Etats-Unis - Étang-Salé : ils et elles vont chanter ensemble, sans même se connaître - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus sec ce jeudi

Manque de bornes, prix élevés : entre la voiture électrique et La Réunion, c'est la panne

Bientôt nous serons tous à l'électrique… ou pas. Si l'État dit vouloir tout faire pour décarboner la France et supprimer les voitures thermiques (essence ou diesel), cela ne semble pas près de se réaliser. Si passer à l'électrique ou à l'hybride rechargeable séduit, à La Réunion le courant ne passe pas. Les bornes de recharge sont en nombre insuffisant ou ne sont pas fonctionnelles, les prix des véhicules sont élevés, le recyclage de ces véhicules est impossible dans l'île… Entre la voiture électrique et La Réunion, c'est la panne

Paralympiques : la France bat son nombre de titres de Tokyo, pluie de médailles en cyclisme

La France a dépassé mercredi le nombre de titres remportés aux Jeux paralympiques de Tokyo, avec la nouvelle médaille d'or du cycliste Alexandre Léauté, qui a été suivie d'une pluie de récompenses pour les Français dans la discipline.

Un tireur de 14 ans fait quatre morts dans son lycée aux Etats-Unis

Un élève de 14 ans a été identifié comme l'auteur des tirs à l'origine de la mort mercredi de deux élèves et de deux professeurs dans son lycée du sud-est des Etats-Unis, et a été arrêté, ont annoncé les autorités.

Étang-Salé : ils et elles vont chanter ensemble, sans même se connaître

Le dimanche 22 septembre 2024, de 13 heures à 18 heures, à l'hôtel le Floralys de l'Étang-Salé, les notes vont résonner. Réuni'Son organise pour la première fois un événement où 400 personnes vont accorder leurs voix pour donner vie à une seule chanson. Un titre composé spécialement pour l'occasion par l'artiste réunionnaise Tine Poppy baptisé "La limièr". L'objectif : renforcer le lien social, le partage et la joie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus sec ce jeudi

Matante Rosina annonce un temps plus sec ce jeudi 5 septembre 2024. Elle pense que le ciel devrait rester bleu un peu partout jusqu'à la fin de la semaine. Le vent quant à lui souffle bien fort vers Saint-Pierre et même Sainte-Marie. Dans l'est, les nuages continuent à s'aventurer.