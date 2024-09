Familles d'accueil, Jeux Paralympiques, Francofolies, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 9 septembre 2024 : - Quand les proches ne sont pas là, l'État prend en charge les publics fragiles - Jeux Paralympiques : avec 75 médailles, dont 19 en or, la France termine 8ème et atteint son objectif - Francofolies : trois jours d'immersion dans l'univers d'une palette d'artistes variés - Saint-Gilles : de l'alcool et des stupéfiants sur la route des Francofolies, 40 permis retirés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre soleil et nuages

Lorsque les familles sont défaillantes ou absentes, l’État prend en charge les publics fragiles

Quand la famille est défaillante ou absente, c'est à l'État de prendre en charge enfants et jeunes majeurs isolés. D'autres publics fragiles, comme les personnes âgées ou en situation d'handicap, perdent aussi leur autonomie et n'ont pas nécessaire de famille pour prendre soin d'eux. C'est dans ce contexte que les assistants familiaux et les familles d'accueil ont la lourde charge de prendre soin et d'accompagner ces publics fragiles. Environ 826 assistants familiaux et 760 familles d'accueil sont présents sur le Département.

Jeux Paralympiques : avec 75 médailles, dont 19 en or, la France termine 8ème et atteint son objectif

Voilà, ce dimanche 8 septembre 2024 a marqué la fin des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Depuis le 24 juillet, la France a vibré avec les athlètes. Des moments de ferveurs, des moments de silence, des holàs sans bruits… Des journées riches en or, en argent, en bronze et en émotion pour les athlètes français et nos trois Réunionnais présents. Au total, 75 médailles pour la France. La délégation tricolore a dépassé le nombre de titres remportés lors des Jeux de Tokyo.

Francofolies : trois jours d'immersion dans l'univers d'une palette d'artistes variés

Ce vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024, Saint-Gilles s'est animé au rythme au son des différents styles de musiques proposés par les artistes présents. Pour cette septième édition le public réunionnais a répondu à l'appel, malgré la déprogrammation d'un des artistes les plus attendus pour l'occasion : le rappeur SCH. Mais la place a rapidement été attribuée à l'artiste local, Barth. Un petit incident qui n'a pas empêché la population de passer un bon moment, les photos et vidéos en attestent.

Saint-Gilles : de l'alcool et des stupéfiants sur la route des Francofolies, 40 permis retirés

Ce week-end du 7 et 8 septembre 2024, les forces de l'ordre ont effectué des contrôles routiers sur les routes de l'île la sortie des Francofolies. Bilan de l'opération : sur un total de 15 opérations menées, 155 infractions ont été relevées. 40 permis de conduire ont été retirés. Du côté de la police nationale, 56 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 297 infractions dont 25 délits.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre soleil et nuages

Pour ce lundi 9 septembre 2024, Matante Rosina n'a pas eu le temps de nettoyer sa boule de cristal. Elle voit un peu flou. Elle pense apercevoir du soleil le matin et des nuages l'après-midi un peu partout sur l'île. Quelques gouttes par ci par là mais rien de bien significatif. Dites-lui quel temps il fait chez vous dans les commentaires.