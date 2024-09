NRL, poulets, logement social, école artistique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 12 septembre 2024 : - Chantier de la NRL : la Région et le groupement Vinci-Bouygues attendus mardi au tribunal administratif - Abattoir Evollys : la grève est finie, les poulets de retour en rayon dès vendredi - Logement social : 2,7 millions de demandes mi-2024, un nouveau record - L'école artistique intercommunale de l'ouest ouvre ses portes au monde de l'art - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil matinal, nuages l’après-midi, des températures qui grimpent

Chantier de la NRL : la Région et le groupement Vinci-Bouygues attendus mardi au tribunal administratif

Alors que le groupement d'entreprises qui a construit le viaduc de la Nouvelle route du littoral réclame près d'un milliard d'euros de dédommagements au Conseil régional, les deux parties ont rendez-vous au tribunal administratif mardi 17 septembre 2024. Le groupement Vinci-Bouygues demande 971 millions d'euros en "réclamations", la collectivité régionale parle de sommes "extravagantes"

Abattoir Evollys : la grève est finie, les poulets de retour en rayon dès vendredi

Poulets jaunes, poulets entiers, cuisses de poulet, poulets fumés, saucisses de poulet… depuis le début de la grève à l'abattoir de l'Étang-Salé, il était devenu difficile de trouver du poulet dans les rayons de supermarchés, comme dans certains restaurants cuisinant des produits frais. Mercredi, les salariés ont annoncé mettre fin à leur mouvement et le travail reprend donc ce jeudi matin. Les poulets devraient être de retour dans les rayons des commerces dès ce jeudi (Photo rb/www.imazpress.com)

Logement social : 2,7 millions de demandes mi-2024, un nouveau record

Le nombre de demandeurs de logement social a battu un nouveau record mi-juin, avec 2,7 millions de ménages enregistrés en France, alors que la politique du logement est à l'arrêt depuis trois mois sur fond de crise de l'ensemble de la filière.

L'école artistique intercommunale de l'ouest ouvre ses portes au monde de l'art

Ce mercredi 11 septembre 2024, le Territoire de l'Ouest inaugure après 10 ans de développement, l'école artistique intercommunale de l'ouest (EAIO) au centre artistique Françoise Lallemand. Dans une volonté de démocratiser l'accès à la culture et de favoriser l'épanouissement artistique des habitants du secteur de l'ouest, la structure s'est implantée dans les hauts de Saint-Paul et plus précisément à Plateau Caillou pour développer la dynamique du quartier. Tout en rendant hommage à des artistes locaux décédés... mais aussi encore vivants car "rien ne sert d'attendre qu'ils soient partis".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil matinal, nuages l’après-midi, des températures qui grimpent

Ce jeudi 12 septembre 2024, Matante Rosina voit le soleil briller partout le matin.Cet après-midi, les nuages décident de faire leur apparition sur les côtes. Du côté de Saint-Paul ou de Sainte-Rose, vous allez voir un peu de gris dans le ciel, mais n’ayez crainte, pas de grosse pluie en vue. Dans les cirques et sur les hauts de l'île, le soleil reste fidèle jusqu’au soir. Enfin les températures sont bien chaudes pour la saison, presque l'été avant l'heure.