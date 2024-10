Fruits, guerre, Aleksandra Miroslaw, animaux et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 3 octobre 2024 : - Mangues et letchis : la saison s'annonce juteuse - Nouvelle frappe israélienne mortelle sur Beyrouth, après des combats dans le sud du Liban - Escalade : la championne olympique Aleksandra Miroslaw en stage à La Réunion - Mois de l’Adoption : Terranimo et les Réunionnais unis pour sauver les animaux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent sur les plages

Mangues et letchis : la saison s'annonce juteuse

Nous sommes seulement début octobre que les mangues sont déjà présentes sur les étals des marchés de La Réunion. Autre fruit annonciateur de l'été et qui donne un avant-goût des fêtes, le letchi. S'il est encore loin d'être sur les tables des Réunionnais, la saison s'annonce "prometteuse", assurent les agriculteurs. Bien meilleure que l'année passée en tout cas. Reste maintenant à la météo de ne pas jouer les trouble-fête, car si le temps s'en mêle, cela pourrait impacter les productions.

Nouvelle frappe israélienne mortelle sur Beyrouth, après des combats dans le sud du Liban

Une frappe israélienne sur un centre de secours du Hezbollah en plein cœur de Beyrouth a fait six morts dans la nuit de mercredi à jeudi, après une journée marquée par des combats au sol dans le sud du Liban où huit soldats israéliens ont péri.

Escalade : la championne olympique Aleksandra Miroslaw en stage à La Réunion

La championne olympique et recordwoman du monde de vitesse, Aleksandra Miroslaw, est actuellement en stage sur notre île. La Polonaise a choisi La Réunion pour s'entraîner, mais aussi pour profiter d'une pause mentale bien méritée après une saison sportive particulièrement intense.

Mois de l’Adoption : Terranimo et les Réunionnais unis pour sauver les animaux

Pour la 4e année consécutive, Terranimo Réunion lance "Le Mois de l'Adoption" : Une opération solidaire pour sensibiliser à la cause animale et lutter contre l'errance animale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent sur les plages

Ce matin, au réveil, Matante Rosina voit du soleil dans l'est. Au fil des heures, les Hauts du nord de l'île se couvrent. Du côté du volcan, c'est le même ciel qui se profile. Dans les autres régions de l'île, le soleil s'accroche. Dans l'après-midi, le vent souffle plus fort dans l'ouest et dans l'est.