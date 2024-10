Escalade : la championne olympique Aleksandra Miroslaw en stage à La Réunion

La championne olympique et recordwoman du monde de vitesse, Aleksandra Miroslaw, est actuellement en stage sur notre île. La Polonaise a choisi La Réunion pour s'entraîner, mais aussi pour profiter d'une pause mentale bien méritée après une saison sportive particulièrement intense (Photo sly/www.imazpress.com)

"Après les Jeux olympiques, je n'ai pas vraiment eu de temps pour moi, pour me reposer et profiter des vacances en rentrant en Pologne" explique Aleksandra Miroslaw. "La Réunion a tout : un lieu pour m'entraîner, mais aussi la nature et la plage où je peux reposer mon esprit" se réjouit-elle. "C'est l'endroit parfait pour moi."

A 30 ans, l'athlète a décroché un titre de championne olympique, deux titres de championne du monde, et un titre de championne européenne. Quelle est la suite désormais ? "En tant qu'athlète, on n'a jamais assez de médaille" plaisante Aleksandra Miroslaw. "Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apporter au sport" affirme-t-elle.

C'est au gymnase de Stella, à Piton Saint Leu, qu'elle s'entraîne, entre autre avec la Réunionnais Manon Lebon, et de l’ensemble du Pôle Espoir, qui revient tout juste de retour des championnats d’Europe Jeunes.

"J'aime voir à quel point les jeunes sont inspirés par ce sport, et s'y essaie. A La Réunion, il y a énormément de grimpeurs, c'est unique" assure la championne.

"On ne s'attendait pas à ce qu'elle nous sollicite pour venir" explique Juliette Payet, présidente de la ligue de la montagne et d'escalade de La Réunion. "Elle a trouvé sur La Réunion un endroit pour se ressourcer mentalement, mais aussi être en contact avec une structure" se réjouit-elle.

"Je suis fière de dire que La Réunion devient une destination pour s'entraîner en escalade de haute performance, c'est important" sourit-elle. Ecoutez :

Aleksandra Miroslaw a passé près de trois semaines à La Réunion. Pour s'entraîner, mais aussi profiter de la beauté de l'île.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com