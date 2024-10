Cancer du sein, Michel Barnier, Léon de Lepervanche, adoption et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 4 octobre 2024 : - Cancer du sein : une maladie très fréquente, mais qui se soigne bien si détectée à temps - Impôts, immigration : Barnier tente d'asseoir son autorité face à sa coalition - Lycée Léon de Lepervanche au Port : des enseignants déplorent un management "autoritaire", la direction va porter plainte - Mois de l’Adoption : Terranimo et les Réunionnais unis pour sauver les animaux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Front froid en approche

Le cancer du sein concerne une femme sur quatre à La Réunion. Si le nombre de cas est en augmentation, avec une prise en charge précoce, les chances de survie ont elles aussi augmenté ces dernières années. La prévention est donc au coeur de la lutte contre le cancer du sein : auto-palpation, dépistages fréquents passé un certain âge, comportements à risque à éviter...Des gestes essentiels, car, détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10.

"C'est moi qui fixe la ligne": Michel Barnier a entendu jeudi asseoir son autorité, en assumant des hausses d'impôt pour quelque "300 entreprises" ainsi que "les personnes les plus fortunées", malgré les frictions avec le camp macroniste, et en nuançant la ligne dure prônée par son ministre de l'Intérieur sur l'immigration.

Durant trois jours, du 30 septembre au 2 octobre 2024, deux inspecteurs de l'Académie de Bordeaux étaient dans le département dans le cadre d'une enquête missionnée par le rectorat de La Réunion. L'objectif, "faire la lumière sur le management de manière contextualisé du lycée Léon de Lepervanche au Port", alors que des enseignants se plaignent de la direction. La direction de l'établissement réfute ces accusations et annonce qu'elle va porter plainte.

Pour la 4e année consécutive, Terranimo Réunion lance "Le Mois de l'Adoption" : Une opération solidaire pour sensibiliser à la cause animale et lutter contre l'errance animale

Matante Rosina garde son parapluie pas trop loin ce vendredi 4 octobre 2024. En effet, même si le matin est ensoleillé, cela ne risque pas de durer. Le sud sera le plus concerné par de bonnes averses. Le nord résiste avec de belles éclaircies. Ailleurs, les nuages s'installent. Côté température, le mercure baisse à cause du soleil qui est Le plus souvent caché par les nuages.