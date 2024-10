Fraises, Palestine, rétro, Vosges et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 5 octobre 2024 : - Fraises : un petit fruit rouge très recherché devenu fruit de luxe - Saint-Denis : une nouvelle marche pour la Palestine et le Liban - Consommation, budget, Barnier, fruits et cancer du sein - Infesté de munitions, un lac des Vosges attend sa libération - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours un peu de pluie dans le sud

Fraises : un petit fruit rouge très recherché devenu fruit de luxe

Durant tout le week-end du 5 et 6 octobre 2024, la fraise est en fête au Domaine Vidot à Saint-Pierre. Commercialisé en fruit ou à déguster en pâtisserie, ce fruit rouge au goût sucré et légèrement acidulé est synonyme de gourmandise. Et pourtant, derrière ce rouge flamboyant, se cachent de nombreuses difficultés pour sa production.

Saint-Denis : une nouvelle marche pour la Palestine et le Liban

Une marche pour la paix et la justice en Palestine et au Levant est organisé ce samedi 5 octobre à Saint-Denis à l'appel du collectif Réunion Palestine. Près d'un an après le 7 octobre 2023, où une attaque du Hamas a fait 1.205 victimes, Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza, la Cisjordanie mais aussi le Liban. Le collectif appelle à se rassembler à 14 heures sur la place Paul Vergès.

Consommation, budget, Barnier, fruits et cancer du sein

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2024:

• Lundi 30 septembre - Consommation : lorsque les produits alimentaires sont rappelés, il est (presque) déjà trop tard

• Mardi 1er octobre - Budget 2025 : les Outre-mer (peut-être) sacrifiés sur l'autel des économies à trouver par le gouvernement

• Mercredi 2 octobre - Discours de Michel Barnier : beaucoup de promesses, et très peu d'annonces

• Jeudi 3 octobre - Mangues et letchis : la saison s'annonce juteuse

• Vendredi 4 octobre - Cancer du sein : une maladie très fréquente, mais qui se soigne bien si détectée à temps

Infesté de munitions, un lac des Vosges attend sa libération

Quatre-vingts ans après la Libération, le lac de Gérardmer, dans les Vosges, cache encore dans ses tréfonds plusieurs dizaines de tonnes de munitions, issues des deux guerres mondiales.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours un peu de pluie dans le sud

Ce samedi 5 octobre 2024, chez Matante Rosina, le ciel est à peu près dégagé dans l'est le matin. En revanche, dans le sud et le sud-est de l'île, le temps est beaucoup plus humide. Au fur et à mesure, la pluie s'estompe dans le sud pour laisser place à un ciel plus dégagé. Dans l'après-midi, quelques gouttes peuvent se faire sentir dans l'ouest et le nord de l'île. Le vent est toujours aussi fort et peut atteindre en rafales les 75 km/h.