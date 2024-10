Consommation, budget, Barnier, fruits et cancer du sein

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2024: • Lundi 30 septembre - Consommation : lorsque les produits alimentaires sont rappelés, il est (presque) déjà trop tard • Mardi 1er octobre - Budget 2025 : les Outre-mer (peut-être) sacrifiés sur l'autel des économies à trouver par le gouvernement • Mercredi 2 octobre - Discours de Michel Barnier : beaucoup de promesses, et très peu d'annonces • Jeudi 3 octobre - Mangues et letchis : la saison s'annonce juteuse • Vendredi 4 octobre - Cancer du sein : une maladie très fréquente, mais qui se soigne bien si détectée à temps (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 30 septembre - Consommation : lorsque les produits alimentaires sont rappelés, il est (presque) déjà trop tard

Le 18 septembre 2024, au Carrefour de Saint-Benoît, des lots de cuisses de poulets vendus au rayon boucherie ont fait l'objet d'un rappel pour suspicion d'une présence de salmonelles. Une situation redoutée par les industriels et les revendeurs car l'intoxication alimentaire peut engendrer pour les consommateurs des problèmes de santé graves, pouvant aller jusqu'au décès. D'où le rappel des produits lorsqu'un problème de contamination est détecté. Mais entre la vente et le rappel, il se passe souvent beaucoup de temps. Les consommateurs ont déjà mangé le produit contaminé

• Mardi 1er octobre - Budget 2025 : les Outre-mer (peut-être) sacrifiés sur l'autel des économies à trouver par le gouvernement

Michel Barnier et son gouvernement prévoient de présenter le budget 2025 dans la semaine du 9 octobre 2024. Selon plusieurs informations concordantes, à la recherche d'économies, le gouvernement compterait amputer de 200 millions d'euros le budget alloué aux Outre-mer. Cela pour tenter de renflouer les caisses de l'Etat frappées par un important déficit.

• Mercredi 2 octobre - Discours de Michel Barnier : beaucoup de promesses, et très peu d'annonces

C'est sans grandes attentes que nous avons suivi les près d'une heure et demie de discours du Premier ministre Michel Barnier. Sans grande surprise, ce dernier a fait beaucoup de promesses, très peu d'annonces, et s'est aligné sur un certain nombre de points sur les propositions de l'extrême-droite - désormais garant de ce gouvernement.

• Jeudi 3 octobre - Mangues et letchis : la saison s'annonce juteuse

Nous sommes seulement début octobre que les mangues sont déjà présentes sur les étals des marchés de La Réunion. Autre fruit annonciateur de l'été et qui donne un avant-goût des fêtes, le letchi. S'il est encore loin d'être sur les tables des Réunionnais, la saison s'annonce "prometteuse", assurent les agriculteurs. Bien meilleure que l'année passée en tout cas. Reste maintenant à la météo de ne pas jouer les trouble-fête, car si le temps s'en mêle, cela pourrait impacter les productions.

• Vendredi 4 octobre - Cancer du sein : une maladie très fréquente, mais qui se soigne bien si détectée à temps

Le cancer du sein concerne une femme sur quatre à La Réunion. Si le nombre de cas est en augmentation, avec une prise en charge précoce, les chances de survie ont elles aussi augmenté ces dernières années. La prévention est donc au coeur de la lutte contre le cancer du sein : auto-palpation, dépistages fréquents passé un certain âge, comportements à risque à éviter...Des gestes essentiels, car, détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10.