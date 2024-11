Crédit, letchi aux enchères, sécurité sociale, infanticides et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 28 novembre 2024 : - Crédits renouvelables à la consommation : continuer à acheter et à s'endetter jusqu'au cou - Imaz Press met aux enchères un letchi scotché sur un mur - Budget de la Sécurité sociale: un texte de compromis trouvé entre députés et sénateurs - Double infanticide aux Avirons : les deux fillettes tuées par "asphyxie mécanique" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quand le soleil est à l'ouest, l'est reste sous les nuages

Crédits renouvelables à la consommation : continuer à acheter et à s'endetter jusqu'au cou

Acheter des chaussures ou des vêtements lors du Black Friday, préparer ses achats de Noël, payer ses courses… le tout avec des fins de mois difficiles. Confrontés à coût de la vie de plus en plus cher et à un pouvoir d'achat toujours plus faible, pour de nombreux Réunionnais, le recours aux crédits est une nécessité. Des crédits renouvelables à la consommation de plus en plus répandu mais pas sans risques. Un véritable engrenage pour les consommateurs qui continuent à acheter, quitte à s'endetter jusqu'au cou

Imaz Press met aux enchères un letchi scotché sur un mur

Imaz Press vous en parlait il y a quelques jours, une simple banane scotchée sur un mur a été vendue à New York, …. 6,2 millions de dollars ! Lo koko lo moune l ashèt sa la fine serré, zot in di ? Alé konèt ! Quoi qu'il en soit cela nous a donné une idée évidemment délirante (quoi que…) : scotcher un letchi sur un mur et vous demander combien vous serez prêt à payer pour en faire l'acquisition

Budget de la Sécurité sociale: un texte de compromis trouvé entre députés et sénateurs

L'accord trouvé ce mercredi soir en commission mixte paritaire sur le budget de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la voie à son adoption sans vote via le recours à l'article 49.3 de la Constitution.

Double infanticide aux Avirons : les deux fillettes tuées par "asphyxie mécanique"

Les deux fillettes tuées leur père ce mardi 26 novembre 2024 aux Avirons, sont mortes par "asphyxie mécanique" indique le parquet de Saint-Pierre de La Réunion dans un communiqué publié mercredi soir. "L’usage d’un lien, d’une corde ou tout autre objet n’a pas été retenu" précise la vice procureure. Après le double infanticide le père de famille s'est donné la mort par pendaison. La mère de famille, enseignante au Port, a été hospitalisée en état de choc.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quand le soleil est à l'ouest, l'est reste sous les nuages

Matante Rosina a le choix en ce jeudi 28 novembre 2024. Soit elle file dans l'ouest où le soleil brille généreusement, soit elle reste dans la grisaille matinale de l'est. Même les hauts sommets de l'île profiteront d'un ciel bleu. Quoi qu'il en soit, c'est armé de sa plus belle capeline qu'elle devra faire face aux chaleurs dépassant les 30°C, tout en veillant à ce qu'elle ne s'envole pas face au vent qui souffle vigoureusement sur la côte nord et sur le sud Sauvage.