Chido, Macron, titres-restaurant, Le Tampon et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 13 décembre 2024 : - Chido : Mayotte en alerte orange à 7 heures, les établissements scolaires fermés, la population doit "se préparer" - Macron reporte encore la nomination du Premier ministre, attendue vendredi matin - Titres-restaurant au supermarché : Mathilde Panot appelle le Sénat à voter une loi en urgence - Le Tampon : alon met’ in lambians dan lé O au Belvédère de Bois Court - La pa Météo France i di, sé zot i di - Chaleur et vent

Chido : Mayotte en alerte orange à 7 heures, les établissements scolaires fermés, la population doit "se préparer"

Ce vendredi 13 décembre 2024, l’alerte orange sera déclenchée à partir 7h Mayotte avec des pluies importantes, des rafales de vent et des risques de submersion marines attendus dans la nuit de vendredi à samedi alors que le cyclone tropical Chido s’apprête à toucher le département. Le système se trouvait à 800km de Mayotte à 23h ce jeudi, et se déplaçait à 20 km/h

Macron reporte encore la nomination du Premier ministre, attendue vendredi matin

Emmanuel Macron ne tiendra pas le délai promis: le Premier ministre sera finalement nommé vendredi matin, signe de la difficulté à trouver une personnalité susceptible de se maintenir plus longtemps que l’éphémère Michel Barnier et de faire adopter un budget, dans un paysage politique fracturé.

Titres-restaurant au supermarché : Mathilde Panot appelle le Sénat à voter une loi en urgence

La cheffe des députés insoumis Mathilde Panot a appelé jeudi le président du Sénat Gérard Larcher à inscrire à l’ordre du jour, malgré l’absence de gouvernement de plein exercice, une proposition de loi visant à prolonger l’utilisation des tickets-restaurant au supermarché.

Le Tampon : alon met’ in lambians dan lé O au Belvédère de Bois Court

L’Office du Tourisme Intercommunal du Sud (OTI du SUD) organise à la troisième édition de "Lambians Kréol", ce dimanche 15 décembre 2024 sur le site du Belvédère du Bois Court au Tampon. Cet événement met à l’honneur l’identité créole où la tradition, le savoir-faire et l’ambiance s’entremêlent pour offrir une immersion totale dans l’art de vivre créole.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Chaleur et vent

Pour ce vendredi 13 décembre 2024, Matante Rosina annonce une journée chaude et sèche. La matinée est ensoleillée et dans l'après-midi, le ciel se couvre à mi-pentes. Les sommets et le littoral restent ensoleillés. Le vent est assez virulent du côté du sud sauvage avec des rafales atteignant les 60 km/h.