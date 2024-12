Chido : Mayotte en alerte orange à 7 heures, les établissements scolaires fermés

Le cyclone intense Chido continue de se rapprocher de Mayotte. L'archipel sera en alerte orange à partir de 7h ce vendredi 13 décembre 2024. Tous les établissements scolaires resteront fermés. Jeudi à 23h, le système se trouvait à 800 km des côtes mahoraises. Il se dirigeait vers l'ouest à 20 km/h. De fortes pluies et d'importantes rafales de vent sont attendus. Le préfet de Mayotte demande à la population de "se préparer sérieusement à l’éventualité d’un passage du cyclone au plus près" de l'archipel (Photo Mtotec)

Selon la préfecture de Mayotte, qui a pris la décision de déclencher l’alerte orange, "le système dépressionnaire devrait se situer au plus près des côtes dans la journée de samedi mais les premiers effets se feront ressentir dans la nuit de vendredi à samedi"

"Le préfet en appelle donc à la responsabilité de toute la population: il faut se préparer sérieusement à l’éventualité d’un passage du cyclone au plus près et au déclenchement de l’alerte rouge", a prévenu la préfecture.

Tous les établissements scolaires resteront fermés vendredi et samedi, a indiqué l’académie de Mayotte dans un communiqué publié jeudi.

"Le niveau d’alerte orange sera déclenché à partir de 7 heures", a annoncé François-Xavier Bieuville le préfet de Mayotte sur la chaîne de télévision publique Mayotte la 1ère, à l’approche du cyclone tropical intense Chido.

Lorsque les autorités déclenchent l'alerte orange, cela signifie que le cyclone approche et qu'il faut redoubler de vigilance. Dans ce cas, évitez tout déplacement qui n'est pas indispensable. Les sorties en mer sont également interdites.

- Mettez vos animaux à l'abri. Il est également nécessaire de protéger vos documents importants et papiers d'identité.

- Restez à l'écoute de la radio. Mayotte la 1ère se mobilise pour vous informer en temps réel.

La préfecture de Mayotte appelle "à l’engagement de toute la population : il faut se préparer sérieusement à l’éventualité d’un passage du cyclone au plus près des côtes".

Cyclone Chido : le préfet de Mayotte fait le point pic.twitter.com/IfmjlNEYXq — Mayotte la 1ère (@mayottela1ere) December 12, 2024

- Une alerte rouge prévu samedi pour Mayotte -

Selon la préfecture de Mayotte, "l'alerte rouge sera probablement déclenchée à partir de samedi matin".

"Les barges arrêteront de fonctionner à partir de 17h30 demain (ce vendredi). Chacun est donc prié de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas être bloqué en Grande-terre ou en Petite-terre."

La population doit limiter ses déplacements, préconise le représentant de l'État.

En cas d'alerte rouge, il est formellement interdit de sortir. Regagnez votre domicile et regroupez autant que possible l’ensemble des membres de la famille. Si vous habitez dans un logement qui n'est pas solide. Mettez-vous à l’abri dans un refuge signalé par la municipalité. Ou à défaut dans les casernes de pompiers ou gendarmes.

- Les établissements scolaires fermés dans l'archipel -

"D’un commun accord avec la préfecture, tous les établissements scolaires de notre territoire, de l’école maternelle à l’université de Mayotte seront fermés" vendredi et samedi, a indiqué l’académie de Mayotte dans un communiqué publié jeudi sur le réseau social X.

???? D'un commun accord avec la préfecture et afin de nous préparer au mieux à l'alerte pré-cyclonique, tous les établissements scolaires de notre territoire, de l'école maternelle à l'université de Mayotte seront fermés. pic.twitter.com/CMP8cEZ7R1 — Académie de Mayotte (@ac_mayotte) December 12, 2024

- Des renforts pour Mayotte -

Le ministère de l’Intérieur a annoncé l’envoi de 110 professionnels de la sécurité civile dont 71 sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile, 40 sapeurs-pompiers du service d’incendie et de secours (Sdis) de La Réunion, 70 militaires de la sécurité civile de l'île et trois agents de l’État-major de zone et de protection civile de l’océan Indien.

"Ces moyens humains seront complétés par l’envoi de renforts de l’Agence régionale de santé, de Météo France et d’EDF, ainsi que d’un premier envoi de 8 tonnes de matériels affrété dès ce vendredi 13 décembre", ajoute la préfecture de La Réunion.

D’autres renforts sont identifiés et prêts à être projetés sur Mayotte si la situation l’impose.

Le sénateur Saïd Omar Oili avait demandé au ministre de l’Intérieur "de pré-positionner des moyens humains sur l’île, comme lors de la précédente alerte en 2019 où des moyens similaires avaient été déployés face à une situation d’urgence face au cyclone Belna".

- Passage de Chido à Mayotte : Air Austral adapte son programme de vol -

La compagnie aérienne Air Austral a mis en place une cellule de crise et a, par anticipation et en concertation avec les autorités et l’aéroport de Mayotte, procédé aux premières adaptations de son programme des vols pour la période du 13 au 14 décembre 2024.

Journée du 13 décembre 2024 :



Paris-Mayotte :

- Le vol UU976 du vendredi 13 décembre 2024 Paris-Mayotte prévu à 23h30 heure locale est annulé

Les passagers se verront proposer une alternative de voyage dès confirmation de la réouverture de l’aéroport de Mayotte et en fonction des évolutions météo. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.



Mayotte - Paris :

- Le vol UU973 du vendredi 13 décembre 2024 Paris-Mayotte prévu à 19h20 heure locale est avancé

Le départ de Mayotte est prévu le même jour à 18h50 heure locale.



Réunion > Diégo :

- Le vol UU557 du vendredi 13 décembre 2024 Réunion-Diégo prévu à 10h45 heure locale est reporté

Les passagers sont reportés sur le vol UU5557 du samedi 14 décembre 2024. Le départ est prévu de Mayotte à 10h45 heure locale.



Réunion > Mayotte :

- Le vol UU274 du vendredi 13 décembre 2024 Réunion-Mayotte prévu à 16h20 heure locale est avancé

Les passagers sont avancés sur le vol UU2276 du même jour 2024. Le départ est prévu de La Réunion à 10h30 heure locale.



Journée du 14 décembre 2024



Mayotte Réunion :

- Le vol UU2277 du samedi 14 décembre 2024 Mayotte- Réunion prévu à 13h50 heure locale est avancé

Les passagers sont avancés sur le vol UU2277 du vendredi 13 décembre 2024. Le départ est prévu de Mayotte à 13h30 heure locale.

Mayotte Réunion :

- Le vol UU273 du samedi 14 décembre 2024 Mayotte- Réunion prévu à 10h25 heure locale est avancé

Les passagers sont avancés sur le vol UU2273 du vendredi 13 décembre 2024. Le départ est prévu de Mayotte à 13h40 heure locale.



Réunion > Mayotte :

- Le vol UU272 du samedi 14 décembre 2024 Réunion-Mayotte prévu à 08h15 heure locale est avancé

Les passagers sont avancés sur le vol UU2272 du vendredi 13 décembre 2024. Le départ est prévu de La Réunion à 08h30 heure locale.



Air Austral s’organise depuis quelques jours afin de garantir le meilleur service à ses passagers et de limiter l’impact des perturbations imposées par les conditions météorologiques. La compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution.

Si les conséquences exactes du cyclone sur l’île et le programme des vols ne sont pas encore figées, les différents scénarios d’évolution de Chido sont à l’étude et la compagnie suit la situation en temps réel. Son centre de contrôle opérationnel reste actif et assure une veille permanente

Il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral.com

La compagnie Air Austral assure à sa clientèle que tout sera mis en œuvre afin de limiter au maximum l’impact de ce météore sur le programme de ses vols et garantir des conditions optimales de reprise d’activité.

- Mayotte n'a pas connu telle menace depuis 1984 -

Mayotte est relativement épargnée par les cyclones. Le dernier significatif remonte à décembre 2019 avec le passage de Belna.

Environ 15.000 habitants avaient été préventivement logés dans des centres d’hébergement mais le cyclone n’avait pas fait de dégât majeur.

Nombre de Mahorais gardent toutefois le souvenir de Kamisy, en avril 1984, une époque où l’habitat était majoritairement bâti en matière végétale. Il y avait eu un mort et d’importants dégâts matériels.



www.imazpress.com/redac@ipreunion.com