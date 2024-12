Mayotte, François Bayrou, 20 décembre, Chu Sud et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 19 décembre 2024 : - Chido : Emmanuel Macron attendu à Mayotte, avec 4 tonnes d'aides dans les bagages - Toujours en quête d'un gouvernement, Bayrou convie les forces politiques jeudi à Matignon, sans le RN et LFI - Abolition de l'esclavage : concerts, spectacles et ateliers au programme du 20 décembre à La Réunion - Un noël enchanté pour les enfants du CHU Sud grâce à Symbiose médical et la police nationale - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps chaud et sec

À Mayotte, après une deuxième nuit de couvre-feu après le passage meurtrier du cyclone Chido, le président Emmanuel Macron est attendu ce jeudi 19 décembre 2024. Quatre tonnes de fret alimentaire et sanitaire ainsi que des membres de forces de secours qui resteront sur place seront présents dans le même avion. En outre, 180 tonnes de fret doivent arriver par voie maritime, selon l'état-major des armées. Un hôpital de campagne sera mis sur pied "d'ici la fin de la semaine" ou "le début de la semaine prochaine" a ajouté le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet.

François Bayrou convie jeudi à Matignon les forces politiques, hors LFI et RN, avant d'annoncer son gouvernement, un exercice délicat entre les exigences des différentes parties et Les Républicains qui menacent de ne pas y participer.

Abolition de l'esclavage : concerts, spectacles et ateliers au programme du 20 décembre à La Réunion

Dans le cadre de la célébration de l'abolition de l'esclavage qui aura lieu le vendredi 20 décembre 2024, à La Réunion, les communes et associations proposent une journée de célébration aux quatre coins de l'île. Cet évènement se veut riche en culture, en mémoire et en partage pour les Réunionnais.es avec diverses activités, concerts ou encore spectacles. Imaz Press vous dévoile le programme.

Un noël enchanté pour les enfants du CHU Sud grâce à Symbiose médical et la police nationale Ce mercredi 18 décembre 2024, la magie de Noël a illuminé les visages des enfants hospitalisés au CHU Sud de Saint-Pierre. Symbiose médical, en collaboration avec la police nationale et le lycée Pierre Lagourgue, a orchestré une distribution de cadeaux. Une action désormais répétée annuellement.

Ce jeudi 19 décembre 2024 va être chaud. Matante Rosina met en marche son ventilateur et le positionne juste devant elle. Pour elle, La Réunion va être sous un ciel bleu et toute la journée. Quelques petits nuages essaient de s'accrocher sur les pentes mais sans grand succès. Matante Rosina cherche quelqu'un qui sait faire la danse de la pluie.