Jouets, Mayotte, tsunami, Miel Vert et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 26 décembre 2024 : - Noël : quand la malle de jouets déborde... nombreux terminent à la poubelle - A Mayotte, beaucoup dénoncent le fossé entre les annonces officielles et la réalité du terrain - L'Asie commémore le tsunami de 2004, le plus meurtrier de l'histoire - Le Tampon : découvrez les artistes présent au Miel Vert 2025 - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans l'est, du soleil ailleurs

Noël est passé et avec lui, le Père Noël qui "descend du ciel avec ses jouets par milliers". Depuis le passage de l'homme en tenue rouge avec sa montagne de cadeaux, nombreux sont les réunionnais à faire de la place et à jeter les vieux jouets et peluches. En France chaque année, 100.000 tonnes de jouets – même en bon état - terminent à la poubelle. Pour limiter leur abandon, des collectes s'organisent.

Bilan humain, distribution des vivres, action des forces de l'ordre sur le terrain, gestion des déchets…A Mayotte, 12 jours après le passage du cyclone Chido, certains habitants et élus dénoncent un décalage entre les annonces du gouvernement et la réalité du terrain.

Vingt ans après le tsunami le plus meurtrier de l'histoire, survivants et proches de victimes doivent se recueillir ce jeudi dans les pays de l'océan Indien où plus de 220.000 personnes ont péri sous l'effet des immenses vagues qui se sont abattues sur les côtes.

L'année 2025 commence bientôt avec la célèbre fête du "Miel Vert" à la Plaine des Cafres au Tampon, du vendredi 3 au 12 janvier 2025. Pour faire patienter les réunionnais.es, la ville du Tampon met en avant plusieurs artistes locaux et internationaux qui seront présents lors des festivités

Matante Rosina a bien observé le ciel ce jeudi 26 décembre 2024. Le matin, le soleil domine partout sauf un peu de grisaille du côté de l'est, mais les nuages vont vite disparaitre. L'après-midi, les nuages s'invitent sur les pentes ouest et sud de l'île. Il n'est pas impossible de recevoir quelques petites gouttes. Ailleurs, le soleil est bien accroché.