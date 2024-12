Eau, Comoriano, insolite, cinéma et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 29 décembre 2024 : - Coupures d’eau à Saint-Paul : un réseau secondaire pour assurer l’alimentation des usagers - Comoriano : un artiste Réunionnais en route vers la gloire - Insolite - Un mammouth bien conservé et payer toujours plus pour Disneyland - À Londres, un cercle de passionnés fait revivre les chefs-d'oeuvre du cinéma muet - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses devraient se produire dans la journée

Habitués malgré eux aux coupures nocturnes, conséquence de la sécheresse, depuis le 24 décembre 2024, les habitants des Hauts de Saint-Paul et notamment de Bois-de-Nèfles voient de nouveau l'eau couler du robinet. Des mesures d'urgence ont été mises en place par le distributeur d'eau. Aucune habitation ne devrait donc subir de coupure dans les prochaines semaines.

Depuis plusieurs années maintenant, l'artiste "Comoriano" - auteur, compositeur et acteur -, âgé de 34 ans et vivant à La Réunion a débuté sa carrière dans la musique. Le 8 août 2023, l'artiste décide de lancer son label appelé "Voix d'or family" afin de diffuser au mieux ses textes et produire d'autres artistes. Comoriano fait partie à l'heure actuelle des artistes les plus écoutés à La Réunion. Il se confie à Imaz Press.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre 2024, le voici. La Russie a présenté lundi les restes remarquablement bien préservés d'un petit mammouth vieux de 50.000 ans. Votre enfant rêve de pouvoir admirer Elsa, Vaiana... Eh bien il faudra payer.

Près d'un siècle après la fin des films muets, une société de cinéphiles se réunit régulièrement dans la capitale britannique pour célébrer des oeuvres emblématiques des débuts du cinéma tombées dans l'oubli.



Matante Rosina entend encore quelques gouttes sur son toit ce dimanche 29 décembre 2024. Elle s'en réjouit. Son gazon et ses plantes en profitent. Dans l'ouest, le ciel est dégagé. Quelques légers nuages parcourent le ciel le matin. Dans l'après-midi, le ciel se couvre et il est fort possible que quelques averses se produisent dans l'ouest et le sud de l'île.