Un mammouth bien conservé et payer toujours plus pour Disneyland

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre 2024, le voici. La Russie a présenté lundi les restes remarquablement bien préservés d'un petit mammouth vieux de 50.000 ans. Votre enfant rêve de pouvoir admirer Elsa, Vaiana... Eh bien il faudra payer (Photo : AFP)

- La Russie expose un petit mammouth quasi intact de 50.000 ans

Ce mammouth femelle a été baptisée "Iana", d'après la rivière dans le bassin duquel elle a été retrouvée, en Iakoutie, un territoire peu peuplé de l'Extrême-Orient russe.

Sa carcasse a été présentée à la communauté scientifique lundi à l'université fédérale du Nord-Est à Iakoutsk, la capitale régionale, a annoncé l'institution dans un communiqué.

"Nous avons tous été surpris par la préservation exceptionnelle de ce mammouth: il n'y a aucune perte au niveau de la tête, du tronc, des oreilles, de la bouche, sans dommages ni déformations visibles", a expliqué son recteur, Anatoli Nikolaïev, cité dans le communiqué.

Iana, qui pourrait être le spécimen de mammouth le mieux préservé au monde selon l'université, pèse 180 kilogrammes pour 120 centimètres de hauteur et moins de deux mètres de longueur.

"Cette découverte unique fournira des informations sur l'ontogenèse des mammouths, leurs caractéristiques adaptatives, les conditions paléoécologiques de leur habitat et d'autres aspects", s'est-elle félicité.

Des études sont prévues pour déterminer notamment l'âge exact de Iana, qui est estimé à "un an ou un peu plus".

Sa carcasse, vieille de 50.000 ans, a été découverte cet été sur le territoire de la station de recherche de Batagaïka, où ont déjà été retrouvés d'autres restes d'animaux préhistoriques.

- Disneyland Paris : les meilleures places pour la parade de Noël deviennent payantes

Votre enfant rêve de pouvoir admirer Elsa, Vaiana ou Cendrillon sur des chars décorés aux couleurs de Noël, juste devant le château de Disneyland Paris (Seine-et-Marne) ? Mauvaise nouvelle ! Si vous voulez les meilleures places, il faudra payer un supplément.

La direction du parc a en effet décidé d’imposer un tarif spécial pour accéder aux emplacements offrant les meilleures vues sur la parade, jusqu’alors complètement gratuits.

This whole section in front of the 2 stages closest to the Castle is now the reserved area for Mickey’s Dazzling Christmas Parade #disneylandparis #disneychristmas pic.twitter.com/IBhNWsb3gS