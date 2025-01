Contrats PEC, Réserve marine, Le Pen, la Montagne et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 8 janvier 2025 : - Baisse des financements de l'État pour les contrats PEC : une décision "inquiétante" et "déconnectée des réalités sociales" - Réserve marine de La Réunion : une application pour connaître les bonnes pratiques en mer - Le Pen et l' "Establishment" politique: 30 ans de relations tumultueuses - Saint-Denis : après des cambriolages à La Montagne, les forces de l'ordre veulent rassurer - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et quelques nuages (Photo www.imazpress.com)

La décision a été prise "en catimini" des institutions, selon les élus. Le 31 décembre 2024, le nouveau préfet de La Réunion – Patrice Latron – a signé un arrêté signifiant la baisse des financements pour les contrats aidés "Parcours emploi compétences" (PEC). Une diminution dénoncée par les élus réunionnais et qui génère de vives inquiétudes, alors que le recours à ces contrats est plus important dans le département qu'ailleurs.

Ce mardi 7 janvier 2025, au port de Saint-Gilles, la Réserve naturelle marine de La Réunion a présenté avec Maya Césari, conseillère régionale, déléguée à l'innovation et à la croissance bleue ainsi qu'avec le sous-préfet de Saint-Paul, Philippe Malizard, l'application "Réserve naturelle marine de la Réunion" (RNMR). Destinée aux usagers de la réserve maritime, cette interface offre une vue d'ensemble sur la réserve, mais aussi sur ses restrictions.

L'irruption de Jean-Marie Le Pen à partir des années 80 a longtemps déboussolé la classe politique française, partagée à droite entre tentation de l'alliance et cordon sanitaire, alors que le président socialiste François Mitterrand y a vu l'occasion de fracturer le camp de ses adversaires.

Nouvelle opération conjointe entre la police nationale et la police municipale à La Montagne ce mardi 7 janvier 2025. Il s’agissait de "rassurer" après plusieurs cambriolages en série menés en novembre dernier. Les auteurs ont été interpellés

Même si quelques nuages s'accrochent sur le littoral est, Matante Rosina affirme que le soleil est généreux ailleurs le matin de ce mercredi 8 janvier 2025. L'intérieur de l'île se réveille sous un ciel dégagé. Il ne devrait pas y avoir de pluie aujourd'hui même si de petits nuages se forment sur la côte ouest.