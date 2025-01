Contrats PEC : quand l'État rechigne à aider, de nombreux Réunionnais se retrouvent menacés

La décision a été prise "en catimini" des institutions, selon les élus. Le 31 décembre 2024, le nouveau préfet de La Réunion – Patrice Latron – a signé un arrêté signifiant la baisse des financements pour les contrats aidés "Parcours emploi compétences" (PEC). Une diminution dénoncée par les élus réunionnais et qui génère de vives inquiétudes, alors que le recours à ces contrats est plus important dans le département qu'ailleurs (Photo : www.imazpress.com)

Dans l'arrêté préfectoral, il est indiqué que "l'aide de l'État pour les parcours emploi compétence et contrats initiative emploi est attribué en faveur des publics les plus éloignés du marché du travail" au sens "des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières".

Si jusque-là tout paraît aller pour le mieux, il faut se référer à l'annexe située en dernière page pour comprendre la diminution des aides allouées par l'État.

Pour les PEC, le taux de prise en charge par l'État passe de 60% à 53%. De plus, la durée est réduite de 11 à 10 mois. Le nombre d'heures de travail hebdomadaire lui aussi fond comme neige au soleil.

Face à la prise de cet arrêté et sollicitée, la préfecture de La Réunion n'a pas encore répondu à nos questions.

- Des contrats en moins face à un risque d'épidémie de chikungunya en hausse -

Une partie des contrats PEC est dédiée aux espaces verts, majoritairement mobilisés dans la lutte antivectorielle – nécessaire en cette période pré-épidémique de chikungunya. Mais là encore, l'État diminue sa part et passe à 54% de taux de financement.

"On veut faire de la lutte avec l'Agence régionale de santé contre les épidémies et en même temps - alors qu'il y a une recrudescence des cas - on baisse les aides, c'est complètement antinomique", dénonce Natacha Chane-Kong, responsable de service égalité de la direction Cohésion sociale et solidarité à la Région.

"Dans un contexte sanitaire alarmant, aussi bien s'agissant de la dengue et du chikungunya, la nécessité de maintenir des contrats PEC dans la lutte anti-vectorielle est une urgence", lance Patrice Selly.

À La Région, en 2024 sur 59 chantiers espaces verts, pour 45 associations, 642 personnes étaient en contrat PEC en plus de 72 encadrants, pour un montant pris en charge par la collectivité de plus de 6,6 millions d'euros.

- Un arrêté qui risque d'aggraver la précarité et le chômage à La Réunion -

Hormis les personnes employées pour les espaces verts, "la baisse des financements aura un impact pour ceux qui dépendent de la Région Réunion dans les secteurs tels que les cantines, ou les assistantes de vie dans les écoles primaires", explique Natacha Chane-Kong.

"Aujourd'hui nous finançons ces contrats à hauteur de 40% plus les charges patronales sociales. Mais si l'État baisse ces aides, il y aura forcément un impact budgétaire sur la collectivité régionale et donc moins de contrats, moins de possibilités pour ces personnes de sortir de la précarité", lance-t-elle.

"La baisse de ces financements est un scandale pour la Région. Passer de 11 à 10 mois, même c'est si ce n'est qu'un mois de moins, imaginez le circuit avec France Travail et le turn over", s'indigne la responsable de service égalité de la direction Cohésion sociale et solidarité à la Région.

Au-delà du contrat et de sa durée, "c'est l'intérêt de ce contrat qui est remis en question". "Le contrat PEC permet de former ces personnes, mais comment faire avec une diminution des temps de ce contrat ?"

Sans ajustement rapide, "cet arrêté menace des centaines de familles réunionnaises" prévient la Région, dans une île où le taux de chômage est déjà de 114.330 personnes sont à la recherche d'un emploi et où 36% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté.

- Baisse des aides : une décision "en catimini", "déconnectée des réalités sociales" -

La découverte de cet arrêté préfectoral a suscité de vives réactions, à commencer par celle de la Région Réunion.

Dans un communiqué envoyé ce lundi 6 janvier 2025, la Région a exprimé sa "vive inquiétude". "Cela va fragiliser gravement l’efficacité d’un dispositif crucial pour l’insertion professionnelle et la cohésion sociale sur le territoire réunionnais", alerte la collectivité.

"Cette décision, prise sans concertation avec les acteurs locaux, ignore des spécificités des territoires ultramarins", dénonce la Région.

Ces modifications "risquent d’aggraver la situation de nombreuses familles déjà en situation de vulnérabilité et vont compromettre des initiatives locales essentielles dans un contexte préoccupant déjà marqué par une résurgence sanitaire avec le chikungunya, une inflation persistante et une précarité croissante, et un chômage endémique parmi les plus élevés de France".

Cyrille Melchior demande lui le maintien du taux de financement des PEC par l'État. "Ces décisions auront des conséquences négatives majeures, sur les familles des bénéficiaires des minima sociaux engagés dans le dispositif, qui constituent des publics particulièrement vulnérables. Ces mesures impacteront aussi les finances des collectivités déjà fragilisées et en proie aux incertitudes et au manque de stabilité qui prévaut à l’échelle nationale."

Se sont joints à l'appel de la présidente de Région, plusieurs élus de La Réunion. "Surprise et inquiétude. C'est ainsi que mes collègues maires et moi-même avons accueilli l’arrêté préfectoral qui vient significativement modifier les modalités de financement des Parcours Emploi Compétence (PEC)", réagit le président de l'association des maires de La Réunion, Serge Hoareau.

"Des mesures qui ont été prises de manière aussi brutale qu'unilatérale et pourraient avoir des conséquences économiques et sociales catastrophiques", ajoute le président de l'AMDR.

Le député Frédéric Maillot avait déjà alerté le préfet lors de leur entrevue ce lundi 6 janvier. Il ajoute : "cette décision sans concertation avec les acteurs locaux plonge de nombreux Réunionnais dans une situation de précarité durable, particulièrement pour celles et ceux oeuvrant à l'entretien des espaces verts et embellissement de notre environnement".

"Ce courrier vient confirmer la forte inquiétude qui règne chez les présidents d'association et porteurs de projets d'insertion face aux conséquences de cet arrêté", ajoute-t-il.

Le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, a lui aussi évoqué cette baisse. "Dans un contexte de crise politique, économique et sociale sans précédent en France, cette décision est totalement déconnectée des réalités sociales et des difficultés quotidiennes de nombreuses familles réunionnaises."

Le Collectif Union citoyens 974 dénonce à son tour cette diminution des financements. "Cela va fragiliser dangereusement et gravement leur efficacité d’un dispositif crucial pour une insertion professionnelle et fait peser une épée Damoclés sur la cohésion sociale sur le territoire réunionnais."

"C’est bien toute l’architecture sociale, économique et sanitaire, de notre île, qui est aujourd’hui menacée", alerte le collectif.

Face à cette situation alarmante, la présidente de Région, tout comme Serge Hoareau, ont écrit au préfet et appellent l’État à maintenir le taux de prise en charge à 60 % pour les territoires ultramarins, en reconnaissance de leurs spécificités, et à prolonger la durée des contrats à 11 mois afin de garantir des parcours d’insertion stables et un accès à la formation.

- Plus de 13.000 contrats PEC à La Réunion -

À La Réunion, le recours aux contrats aidés dits PEC (Parcours emploi compétence) est plus important qu'ailleurs. Selon les chiffres de l'Insee, en 2021, 13.300 personnes contractaient un parcours emploi compétences (PEC), soit 2.200 de plus qu'en 2019.

Près d’un tiers des employeurs sont des associations et les deux tiers restants la fonction publique.

Les contrats aidés dédiés aux entreprises des secteurs marchands augmentent aussi pour atteindre 2.500 entrées en contrat initiative emploi (CIE) en 2021, soit 400 de plus qu’en 2019.

Des aides nécessaires alors qu'en 2021 – avec la rareté de l'emploi à La Réunion - l’insertion est particulièrement difficile pour les bénéficiaires d’un contrat aidé PEC. Seuls deux sur dix sont en emploi six mois après.

