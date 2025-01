Dikeledi, Lo gou mon péi, insolite, Afghanistan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 12 janvier 2025 : - Dikeledi : Mayotte se réveille en alerte rouge cyclonique - Lo gou mon péi : bonbon koko kom dan tan lontan - Insolite - Un cadeau de Noël délivré 45 ans après, panique dans les toilettes de l'avion - En Afghanistan, un instrument de musique clandestin classé à l'Unesco - La pa Météo France i di, sé zot i di - N'oubliez pas votre chapeau ou votre casquette (Photo www.imazpress.com)

Dikeledi a été rétrogradée au stade de tempête modérée après son passage sur Madagascar dans la nuit du samedi 11 janvier au dimanche 12 janvier 2025. De fortes pluies et des forts vents se sont abattus sur la Grande Île. Dikeledi a ensuite recommencé à s’intensifier. C'est au stade de tempête qu'il devrait frôler Mayotte ce dimanche en générant de très fortes pluies. Mayotte est en alerte rouge depuis 23h ce samedi

À la Marine de Sainte-Suzanne, les gourmandises se cuisinent en famille. Les étapes sont longues et il faut pas mal d'huile de coude mais le résultat final et le goût en valent largement la peine. Les bonbons coco cuits au feu de bois sont incroyablement fondants et ce petit goût fumé rajoute une touche lontan qu'on ne retrouve pas dans les bonbons coco vendus en magasin.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 6 au vendredi 10 janvier 2025, le voici. Il faut croire que pour cet habitant de l'Illinois, le Père Noël avait très bien caché les cadeaux. Un vol d'American Airlines reliant Dallas à Minneapolis aux États-Unis a été perturbé par un problème de toilettes.

Dans son atelier de la ville afghane de Herat, Sakhi a fabriqué pendant des décennies des rubabs, un instrument à cordes emblématique d'Asie centrale. Et même si les talibans veulent faire taire la musique, il tient bon.

Le vent se calme ce dimanche 12 janvier 2025 d'après Matante Rosina. En revanche, les températures ne cessent d'augmenter. Au programme, soleil et pas une goutte de pluie. Quelques petits nuages se baladent vers le Tampon mais n'apportent aucune humidité. Matante Rosina vous conseille de vous protéger du soleil, ça va chauffer.