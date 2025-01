Fortes chaleurs, trêve, Mayotte, Guétali et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 16 janvier 2025 : - Fortes chaleurs : La Réunion suffoque et la pluie ne tombe pas - Le Qatar et les États-Unis annoncent un accord sur une trêve à Gaza, entrée en vigueur dimanche - Mayotte : inquiétude pour la faune et la flore dévastées par Chido - Guétali : la Région Réunion dévoile le programme 2025 - La pa Météo France i di, sé zot i di - Sans surprise, c'est encore du soleil (Photo www.imazpress.com)

Fortes chaleurs : La Réunion suffoque et la pluie ne tombe pas Il fait chaud. Avec des températures de 2 à 6 degrés au-dessus des normales de saison, La Réunion suffoque. Cet été l'île fait face à "des températures remarquables" note Météo France. L'absence de précipitations - la saison des pluies aurait dû commencer -, et un "ensoleillement excédentaire" sont à l'origine de ces fortes chaleurs qui vont durer "jusqu'en fin du mois" selon les météorologues. Le Qatar et les États-Unis annoncent un accord sur une trêve à Gaza, entrée en vigueur dimanche Le Qatar et les États-Unis ont annoncé la conclusion mercredi d'un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages, après plus de 15 mois d'une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait des dizaines de milliers de morts dans le territoire palestinien.

Mayotte : inquiétude pour la faune et la flore dévastées par Chido

Le cyclone Chido, qui a dévasté Mayotte le 14 décembre 2024, a laissé derrière lui des dégâts considérables sur la faune et la flore de l’île. Des forêts dévastées aux espèces menacées, les conséquences environnementales suscitent de vives inquiétudes. Entre diagnostics et appels à des moyens renforcés, scientifiques et associations alertent sur l’urgence d’une réponse adaptée.

Ce mardi 14 janvier 2025, la Région Réunion a dévoilé le programmation du Guétali. Une sélection de spectacles vivants et d’arts visuels accessibles gratuitement, visant à rapprocher la culture des publics éloignés des grandes scènes. Noups publions ci-dessous le communiqué de la collectivité.

Ce jeudi 16 janvier 2025, Matante Rosina n'a pas grand chose à vous donner comme informations sur la météo du jour. Le temps est identique à celui de la veille, de l'avant-veille....et depuis des semaines. Quelques nuages vont apparaitre sur les plages de l'ouest pour donner un peu d'ombre. Quelques gouttes de pluie pourraient tomber dans les Hauts de l'ouest et du sud. Le vent se calme un peu et la chaleur est toujours écrasante.