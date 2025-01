Fortes chaleurs : avec des températures 2 à 6 degrés de plus que les normales, La Réunion suffoque

Il fait chaud, affreusement chaud, ceci est indéniable. Avec des températures (bien) au-dessus des normales de saison - de l'ordre de 2 à 6 degrés -, La Réunion suffoque. L'on pourrait se dire, c'est normal l'été est là, mais selon Météo France, "l'île a connu des températures remarquables". Des records de mercure en lien avec un soleil beaucoup trop présent alors que la saison des pluies est censée avoir débuté (Photo : www.imazpress.com)

À 61 ans, Marie-Claude – qui n'est pas une grande adepte du soleil – constate qu'il fait plus chaud qu'à l'accoutumée. "J'ai remarqué que la chaleur, comparée aux années précédentes, était plus pesante que d'habitude à la même période."

Nathan profite lui de sa piscine et de son ventilateur pour se rafraîchir. À 14 ans, lui aussi a remarqué la chaleur environnante. "Il fait vraiment très chaud et moi-même qui vit dans les Hauts – où habituellement il fait plus frais -, j'ai l'impression que la chaleur se fait plus ressentir."

"Moi je trouve que c'est même excessif, c'est une chaleur forte et étouffante", ajoute l'adolescent. "Et qui reste de plus en plus longtemps", ajoute Gilberte, 71 ans.

Pour Jocelyne, 55 ans, "ça reste normal, même s'il fait plus chaud maintenant".

Seul George, 70 ans, ne semble pas plus gêné que cela par la chaleur. "Pour moi c'est la température normale. Après on est à La Réunion, ne l'oublions pas."

- Des températures de 2 à 6 degrés de plus que la normale -

34 voire 35 degrés sur le littoral, plus de 30 degrés dans les Hauts. Même les simples petits espaces de fraicheur à plus de 1.000 mètres ne sont pas épargnés par la chaleur.

"Ces derniers jours, le mercure a grimpé plus haut que les normales de saison", indique Claire Backenstrass, chargée d'études à Météo France Réunion. Des normales habituellement fixées à 31,3 degrés sur la station de Pierrefonds, 30 degrés à Gillot ou encore 22 degrés à la Plaine des Cafres.

Il a été par exemple relevé à Pierrefonds, une température maximale de 34 degrés le vendredi 10 janvier. À Gillot, il a fait 33,1 degrés. Enfin, dans les Hauts, la température a grimpé jusqu'à 29 degrés, "soit environ 2,3 degrés de plus que la normale mensuelle sur les côtes et 3 à 6 degrés de plus que la normale mensuelle dans les Hauts".

Pour la Plaine des Cafres, "cette valeur de 29 degrés représente pour l'instant un record mensuel de température maximale pour un mois de janvier. La deuxième valeur la plus élevée (28°C) a été enregistrée l'année dernière, le 7 janvier", indique Météo France.

Certes il fait chaud, mais c'est encore un peu loin des maximales connues à Gillot en 1993, lorsqu'il a fait 35,2 degrés, ou à Pierrefonds le 15 janvier 2000, alors que le thermomètre affichait 35,8 degrés.

"En regardant sur les années passées, on constate que les mois de janvier détiennent effectivement plusieurs records de chaleur, et que nous sommes bien dans une période de l'année où les températures peuvent potentiellement grimper à des niveaux élevés", indique Claire Backenstrass.

- Il fait "trop" beau pour La Réunion -

Des températures élevées et un ressenti d'air difficilement respirable "favorisés par une masse d'air chaude et sèche", indique Météo France, ainsi qu'un "ensoleillement excédentaire", ajoute Claire Backenstrass.

En effet, "des pressions élevées installées sur les Mascareignes limitent le développement des nuages et des précipitations, et permettent au soleil de briller plus que de coutume à cette saison", ajoute la météorologue.

Normalement, "la saison des pluies aurait déjà commencé à cette période de l'année : la nébulosité (couverture nuageuse) devrait être plus importante, et le vent moins sensible. Or la semaine dernière a été bien ensoleillée et chaude".

Et ce n'est pas terminé. "De façon cohérente avec la climatologie, on peut s'attendre à avoir encore des journées bien chaudes dans les semaines à venir", prévient la chargée d'étude à Météo France.

"Les conditions sèches qui nous concernent actuellement et favorisent un ensoleillement plus fort que la normale - en particulier dans les Hauts - se maintiennent encore jusqu'en fin du mois", prévient la météorologue.

À des échéances un peu plus lointaines, "on s'attend à l'arrivée d'un temps plus classique de saison des pluies", rassure la prévisionniste.

- À La Réunion, plus de 60% des jours de l'année ont dépassé les normales de saison -

Des chaleurs persistantes et étouffantes, c'est également ce que constate Météo France sur l'ensemble de l'année 2024. Dans les Outre-mer, plus de la moitié des jours de l'année ont dépassé les normales de saison selon France info. Toutefois à La Réunion, cela reste moins élevé que dans l'Hexagone.

Claire Backenstrass nuance toutefois les chiffres fournis par le média. "La station de Gillot qui est mentionnée avec 86% de jours plus chauds entre l'année 2024 et les pseudos-normales de la période 1971-2000, n'a plus qu'environ 60% de jours plus chauds entre 2024 et les pseudos-normales de la période 1991-2020", dit-elle.

"Pour mémoire, dans un climat statistiquement égal à lui-même, on devrait théoriquement avoir 50% de jours au-dessus, et 50% de jours en-dessous des normales. Prudence donc, avec ce que les chiffres représentent", souligne la chargée d'études.

- La Réunion suffoque et la Terre se réchauffe -

Des températures au-dessus des normales de saison, il faudra s'y habituer à l'avenir, notent tous les spécialistes. "Les projections liées au changement climatique permettent d'établir une solide tendance au réchauffement", précise Claire Backenstrass.

Le changement est déjà en cours et s'observe sur les années passées. Depuis 55 ans de mesures à La Réunion, "on a observé une augmentation de température moyenne de +0.9°C, soit 0.18°C par décennie".

La température moyenne va continuer à grimper. "D'ici la fin de siècle, les estimations varient entre +1 et +4°C supplémentaires selon le scénario d'émissions de gaz à effet de serre choisi (du plus optimiste au plus pessimiste)", prévient la chargée d'études à Météo France.

Les fortes chaleurs seront amenées à devenir bien plus fréquentes. "Le nombre de jours chauds et de nuits chaudes a déjà augmenté significativement. Dans les années 1980-2010, on ne dépassait les 31°C qu'une quinzaine de jours dans l'année. Sur les 10 dernières années, le seuil de 31°C a été dépassé plus de 35 jours par an en moyenne. Et d'ici la fin de siècle, ce nombre de jours chauds sera encore plus élevé", alerte Claire Backenstrass.

À La Réunion, les années à venir ne s'annoncent donc guère mieux, voire pires si la situation ne change pas.

