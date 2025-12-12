Piton de la Fournaise : la sismicité diminue mais la mise en pression du réservoir magmatique superficiel continue

À la suite de l’intrusion magmatique survenue dans la nuit du 5 au 6 décembre 2025, la sismicité au Piton de la Fournaise a nettement diminué par rapport au pic observé lors de la crise sismique. Une activité sismique reste toutefois bien présente, avec en moyenne une cinquantaine de séismes par jour enregistrés au cours des cinq derniers jours, indique l'Observatoire du Piton de la Fournaise. La mise en pression du réservoir magmatique superficiel continue (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les données les plus récentes de l'Observatoire, suggèrent une tendance à la diminution de l’activité depuis le mardi 9 décembre, tendance qui devra néanmoins être confirmée par l’évolution des prochains jours.

- Une sismicité qui entoure le sommet du Dolomieu -

Lors de l’intrusion du 5 décembre, "la sismicité était principalement concentrée sous la bordure est du cratère Dolomieu. Depuis, les séismes se répartissent à nouveau sur l’ensemble de la faille annulaire, une grande structure circulaire qui entoure le sommet, située entre le réservoir magmatique et la surface", précise l'OVPF.

Cette évolution indique "un retour vers un régime de sismicité majoritairement contrôlé par les variations de pression au sein du réservoir magmatique, plutôt que par une injection magmatique superficielle partant de ce réservoir vers la surface".

La sismicité profonde sous la région des Plaines (particulièrement sous la Plaine des Palmistes) se poursuit, traduisant une activité persistante du système magmatique à grande profondeur.

- L'inflation du Piton de la Fournaise au ralenti -

Depuis fin novembre, "les déplacements de surface enregistrés par les stations GPS de l’OVPF-IPGP indiquent une dilatation de la zone sommitale de l’ordre de 2 cm, témoin d’une lente inflation de l’édifice et confirmant la mise en pression du réservoir magmatique superficiel". Cette inflation s’est poursuivie sur les cinq derniers jours.

"En revanche, depuis deux jours, cette inflation semble avoir fortement ralenti." Ce paramètre sera à suivre ces prochains jours pour voir si ce ralentissement conduit à un arrêt de l’inflation.

"Ce processus de pressurisation du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant la rupture du toit du réservoir, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et potentiellement à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu -à brève échéance- à une éruption", ajoute l'observatoire.

- Retour en phase de vigilance, l'enclos en partie accessible -

L'accès du public à l'enclos du piton de la Fournaise est de nouveau autorisé, sous certaines restrictions. L’accès à la partie haute de l’enclos n’est possible que sur les trois sentiers balisés et entretenus par l'Office National des Forêts, dans les limites suivantes :

- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – Sentier Rivals – Cratère Caubet,

- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère),

- le sentier Kapor jusqu’à Piton Kapor,

- Le sentier Rivals est ouvert à la circulation jusqu’au niveau du cratère Caubet. La portion entre le cratère Caubet et Belvédère sur Château Fort reste interdite d’accès

"Le public doit se conformer strictement aux prescriptions et consignes figurant sur les panneaux d’information et d’avertissement affichés par l’Office National des Forêts sur ces sentiers", rappelle la préfecture.

