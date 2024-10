Covoiturage, antisémitisme, football, formation et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 8 octobre 2024 : - Mode de déplacement : doucement mais surement le covoiturage trace sa route à La Réunion - Antisémitisme: un an après le 7 octobre, le gouvernement promet qu'il ne laissera "rien passer" - Élection à la ligue réunionnaise de football : les trois listes "irrecevables" contre-attaquent - Région : clap de fin pour le premier mois de la formation professionnelle - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, changement dans l'après-midi

Mode de déplacement : doucement mais surement le covoiturage trace sa route à La Réunion

À La Réunion, l'on dénombre chaque jour des dizaines et des dizaines de kilomètres d'embouteillages. La raison : bon nombre de personnes se déplacent seules dans leur véhicule. Alors que l'on vante à tout va les mobilités douces, il existe un moyen de ne pas se déplacer seul, tout en agissant sur son pouvoir d'achat : le covoiturage. Ce mode de transport séduit de plus en plus d'automobilistes. Cela même si la pratique est encore freinée par la réticence de partager un véhicule avec un.e inconnu.e et le manque d'infrastructures adéquates comme les parkings de covoiturage.

Antisémitisme: un an après le 7 octobre, le gouvernement promet qu'il ne laissera "rien passer"

"Nous ne laisserons rien passer": un an après le 7 Octobre, le Premier ministre Michel Barnier a promis lundi soir que le gouvernement continuerait à "combattre l'antisémitisme par tous les moyens" lors d'une cérémonie en hommage aux victimes de l'attaque en Israël qui provoque toujours une onde de choc en France.

Élection à la ligue réunionnaise de football : les trois listes "irrecevables" contre-attaquent

Noël Vidot, Jean-Jacques Charolais et Alex Augustine, dont les trois listes ont été déclarées “irrecevables“ il y a quelques jours ont annoncé ce lundi 7 octobre 2024 qu’ils vont former un recours ensemble devant le Comité national olympique sportif français (CNOSF). Si la demande de conciliation échoue, ils déposeront un référé au tribunal. Le président sortant, Yves Ethève, fais l’unanimité… contre lui.

Région : clap de fin pour le premier mois de la formation professionnelle

Le mois de septembre, baptisé le "Mois de la formation professionnelle", s'est clôturé officiellement ce lundi 7 octobre 2024. Rythmé par de nombreuses séquences aux quatre coins de l’île, ce mois avait pour objectif de promouvoir et d'informer sur les opportunités que peuvent apporter le parcours de formation professionnelle

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, changement dans l'après-midi

Ce mardi 8 octobre 2O24, Matante Rosina observe ce beau ciel bleu en se levant mais en regardant au fond de sa tasse de café, elle se rend compte que les nuages vont se former dans l'après-midi. Côté est, c'est un peu plus humide qu'ailleurs. Il peut même pleuvoir au volcan. Le mercure du thermomètre a décidé de grimper un peu plus aujourd'hui pour revenir à des températures à peu près normales pour la saison.