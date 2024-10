Mode de déplacement : doucement mais sûrement le covoiturage trace sa route à La Réunion

À La Réunion, l'on dénombre chaque jour des dizaines et des dizaines de kilomètres d'embouteillages. La raison : bon nombre de personnes se déplacent seules dans leur véhicule. Alors que l'on vante à tout va les mobilités douces, il existe un moyen de ne pas se déplacer seul, tout en agissant sur son pouvoir d'achat : le covoiturage. Ce mode de transport séduit de plus en plus d'automobilistes. Cela même si la pratique est encore freinée par la réticence de partager un véhicule avec un.e inconnu.e et le manque d'infrastructures adéquates comme les parkings de covoiturage (Photo rb/www.imazpress.com)

À La Réunion, 66% des déplacements se font en voiture, selon les chiffres du mois d'octobre 2024 de l'Agence française du développement (AFD).

Mais si l'on regarde les données de l'Observatoire national du covoiturage, la pratique du covoiturage s'est largement développée dans notre département.

Pour le seul mois d'août 2024 – pendant les vacances – il y a eu 42.549 covoiturages réalisés à La Réunion pour une distance moyenne de 20km.

Hors période de vacances ce sont 43.576 covoiturages qui ont été réalisés en juin 2024.

Sur l'ensemble de l'année 2024 (dont les chiffres s'arrêtent à août), 332.045 covoiturages ont eu lieu, ce qui – selon les données de l'Observatoire – représentent 1.312 tonnes de CO2 économisés.

Comparativement, en 2023, 332.607 covoiturages avaient été réalisés et 35.509 en 2022.

Cet engouement se voit sur l'application Karos Réunion où le cap des 100.000 inscrits a été dépassé, annonce la plateforme ce lundi 7 octobre 2024. "Aujourd'hui un réunionnais sur quatre est inscrit", se réjouit le responsable Réunion et Mayotte, Irshad Akhoune.

Selon lui, si le covoiturage se développe aussi bien c'est que quand l'on cherche à se déplacer autrement, et qu'on ne peut pas prendre le bus ou le vélo, "le covoiturage reste l'alternative la plus crédible".

Deuxième raison expliquant cette hausse des inscriptions : "le gain en pouvoir d'achat". "Nous avons constaté que dès qu'il y a eu une incitation financière (subvention passager, gratuité pour les étudiants, prime conducteur), il y a eu des pics d'usage", note le responsable de Karos.

"Si seulement 10% des réunionnais pratiquaient le covoiturage, la route des Tamarins et la route du Littoral redeviendraient fluides", ajoute-t-il.

- Accélérer la pratique du covoiturage du quotidien -

Toutefois, "l'usage reste très faible par rapport au nombre de trajet seul en voiture", déplore Irshad Akhoune.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. En premier lieu, la réticence des Réunionnais à accepter de partager un véhicule avec un.e inconnu.e et l'insuffisance de parking relais. "Les gens parlent de covoiturage mais il reste un frein psychologique", s'aperçoit le responsable de Karos. Il invite les conducteurs à "se focaliser sur des trajets simples et agréables, comme pour aller au travail".

Karos veut rassurer les plus frileux. "Nous vérifions les profils, sécurisons les transactions, permettons de filtrer les recherches. Toute personne qui ne respecterait pas nos conditions est bannie."

Si La Réunion compte 362 places sur les parking relais selon La Réunion mobilité, "les parkings sont tout le temps plein", note le responsable de Karos. "Plus de places auraient leur utilité", dit-il.

Si "l'on veut faire dix fois plus de covoiturage, il faut savoir où on les met".

- Inciter les conducteurs à partager leur véhicule -

Les politiques de mobilité durable doivent donc faire du covoiturage du quotidien un axe à part entière et prévoir l’élaboration d’une stratégie de développement globale, planifiée et coordonnée, associant l’ensemble des acteurs.

Selon l'AFD, il faut davantage "mettre en place des dispositifs incitatifs pour initier le développement du covoiturage".

Pour ce faire, les collectivités disposent d’un panel d’outils incitatifs à destination des usagers : incitations financières (passagers et conducteurs) pour provoquer ou faciliter le passage à l’acte ; actions de communication pour faire connaître et expliquer les avantages du covoiturage et augmenter le niveau de conscience des usagers potentiels ; animations de l’écosystème covoiturage, justifiant la création d’une agence de la mobilité.

Par ailleurs, les trajets domicile-travail étant, pour des usagers potentiels, le déplacement le plus facilement "covoiturable", les autorités se doivent aussi d’accompagner les employeurs, publics et privés.

La question qui se pose désormais, c'est, comment aller plus loin ? Tout en sachant que le covoiturage "n'est pas le seul qui va régler le problème du coma circulatoire", note Irshad Akhoune.

Alors que l'on dénombre à La Réunion plus de 30 km d'embouteillages par jour, dont les épisodes les plus importants sont les 10 premiers jours du mois. Le mardi étant le jour le plus embouteillé.

D'autant que dans un contexte économique souvent difficile, les transports grèvent le budget des ménages.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com