Bras Fusil, Grand Raid, Cap'Handicook, publireportage et météo

Saint-Benoît : jets de projectiles et échauffourées à Bras-Fusil, quatre gendarmes blessés

Ce mercredi 9 octobre 2024, le quartier de Bras Fusil à Saint-Benoît était sous tension. Tout à commencé après une course-poursuite dans l'après-midi entre une voiture et un véhicule de la Brigade anti-criminalité (BAC). C'est alors que le conducteur a été interpellé par les forces du Groupement d'intervention de la gendarmerie (GIGN). Suite à cette arrestation, plusieurs personnes se sont rassemblées dans le quartier. Les forces de l'ordre arrivées en renfort se sont déployées et ont essuyé des jets de projectiles. Quatre gendarmes ont été blessés.

Grand Raid 2024 : plus long, plus fou, plus difficile

Dans une semaine jour pour jour - le 17 octobre 2024 -, les "fous" s'élanceront de Saint-Pierre pour la course la plus folle du Grand Raid, la Diagonales des Fous. Au menu, 175 kilomètres et 10.150 mètres de dénivelé positif sur les sentiers de La Réunion. Faisant de la Diagonale l'une des courses les plus difficiles jamais proposées aux traileurs. À ne pas manquer non plus, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Relai Zembrocal et le petit nouveau, la Métis Trail. Tous avec un objectif en tête : l'arrivée à La Redoute avant la fin du temps imparti le 20 octobre (Photo

Cap'Handicook : une étape régionale du concours culinaire national à La Réunion

Après une première édition en mode test en 2023 et pour la deuxième année consécutive, le Cap emploi de La Réunion et l’association Resto’Acteurs organisent ce jeudi 10 octobre 2024 une étape régionale du concours culinaire national CAP’Handicook. Le concours se déroulera à Saint Gilles les Hauts de 9 heures à 12h30 au Centhor (Saint-Paul), CFA des métiers de la restauration de la CCI Réunion.

Publireportage - Une gamme de cuisine… des centaines de possibilités !

Pratique, accessible niveau budget, éco-responsable, solide… ce pourrait être le genre de critère abordés lorsque l’on conçoit sa cuisine. Leroy Merlin y ajoute “exactement à son goût”. Avec sa nouvelle gamme, ELEKI propose des meubles de qualité, aux coloris intemporels que les clients peuvent moduler facilement eux-même.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, nuages et vent pour ce jeudi



Matante Rosina annonce une belle matinée ce jeudi 10 octobre 2024. Dans l'après-midi, changement de programme, les nuages débarquent. Il est possible que quelques gouttes arrosent les hauts du nord ou de l'ouest. Le soleil continue de briller sur les plus hauts sommets de l'île. Le vent va souffler en rafales et peut atteindre les 70 km/h du côté de Saint-Pierre.