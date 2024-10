Grand Raid, Infiltrés, rétro, communes rurales et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 19 octobre 2024 : - Grand Raid : Mathieu Blanchard roi des Fous après sa première participation - Grand Raid : dans les sentiers... parfois à bout de forces, nos infiltrés sont toujours là - CIOM, préfet, budget, piéton tué et Grand Raid - Gardiennes de l'eau, les communes rurales veulent peser face aux villes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée mitigée

Grand Raid : Mathieu Blanchard roi des Fous après sa première participation

Ce samedi 19 octobre 2024, l'ascension des sentiers de La Réunion se poursuit pour les coureurs du Grand Raid. Mathieu Blanchard, qui participait pour la première fois à la Diagonale des Fous, est le grand vainqueur. Il a été suivi du Suisse Jean-Philippe Tschumi, avec qui il était au coude à coude pendant un long moment avant. L'Américain Ben Dhiman monte sur la troisième marche du podium. Du côté de la Mascareignes, tous ceux qui ont pu arriver, ont terminé leur course à La Redoute. C'est le Français Alexandre Dépêche qui a empoché la victoire. Si les derniers du relais Zembrocal ont encore jusqu'à ce samedi matin pour arriver, c'est la Team Vetyver qui a remporté la course. Restez avec nous, nous sommes en direct toute la journée

Grand Raid : dans les sentiers... parfois à bout de forces, nos infiltrés sont toujours là

Depuis ce jeudi 17 octobre 2024, "folles" et "fous" courent, marchent, rampent parfois dans les sentiers de La Réunion pour la 32ème édition du le Grand Raid. Cinq courses au programme et des sportifs déjà arrivés au bout de leur périple sportif. Parmi eux, les infiltrés d'Imaz Press. Ils sont 16 en tout mais plusieurs ont d'ores et déjà terminé, leur course. Des coureurs venant de La Réunion, de l'Hexagone et même de Martinique. Suivez en direct nos infiltré.e.s (Photo : www.imazpress.com)

CIOM, préfet, budget, piéton tué et Grand Raid

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 octobre au vendredi 19 octobre 2024:

• Lundi 14 octobre - Promesse concrète ou diversion : Michel Barnier annonce le retour du comité interministériel des Outre-mer

• Mardi 15 octobre - Un job bien fait, (c'est normal) et une lettre pour réprouver notre liberté de ton (ce qui anormal)

• Mercredi 16 octobre - Budget 2025 : entreprises réunionnaises et salariés sacrifiés pour faire des économies

• Jeudi 17 octobre - Le Port : un piéton mortellement percuté par une voiture

• Vendredi 18 octobre - Diagonale des fous : la bataille fait rage pour mener la course

Gardiennes de l'eau, les communes rurales veulent peser face aux villes

Entre le "trop d'eau" et le "pas assez", les communes rurales sont en première ligne face au dérèglement climatique, mais craignent de ne plus peser sur la gestion de la ressource avec le transfert de compétences prévu en 2026, s'estimant lésées par rapport aux villes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée mitigée

Une journée mitigée d'après Matante Rosina. Ce samedi 29 octobre démarre avec du soleil. Malheureusement, les nuages se forment sur les pentes. L'après-midi, on se retrouve sous un ciel gris. Il est très probable de sentir quelques gouttes de pluie dans les hauts et sur le nord de l'île. Côté température, elles sont supérieures aux normales saisonnières.