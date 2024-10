CIOM, préfet, budget, piéton tué et Grand Raid

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 octobre au vendredi 19 octobre 2024: • Lundi 14 octobre - Promesse concrète ou diversion : Michel Barnier annonce le retour du comité interministériel des Outre-mer • Mardi 15 octobre - Un job bien fait, (c'est normal) et une lettre pour réprouver notre liberté de ton (ce qui anormal) • Mercredi 16 octobre - Budget 2025 : entreprises réunionnaises et salariés sacrifiés pour faire des économies • Jeudi 17 octobre - Le Port : un piéton mortellement percuté par une voiture • Vendredi 18 octobre - Diagonale des fous : la bataille fait rage pour mener la course (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 14 octobre - Promesse concrète ou diversion : Michel Barnier annonce le retour du comité interministériel des Outre-mer

Le mardi 1er octobre 2024, Michel Barnier, Premier ministre, a prononcé son discours de politique générale devant les députés. Évoquant les Outre-mer, il a promis du "dialogue" et de la "concertation". Dans la foulée il a annoncé qu'il réunirait le comité interministériel des Outre-mer (Ciom) "durant le premier trimestre 2025 ". Mise en place depuis 2019 cette instance ambitionne d'améliorer la vie des Ultramarins grâce à 72 mesures. Un voeu pieux sans réelle concrétisation à La Réunion où le taux de pauvreté frôle les 37%.

• Mardi 15 octobre - Un job bien fait, (c'est normal) et une lettre pour réprouver notre liberté de ton (ce qui anormal)

Après un peu plus de deux ans passés à La Réunion, le préfet Jérôme Filippini quitte ses fonctions pour rejoindre la préfecture de la Corse-du-sud. A cette occasion, il a organisé une conférence de presse pour faire le point sur ses 26 mois passés à la tête des services de l'Etat. 26 mois marqués par plusieurs crises, un travail correctement effectué - ce qui devrait être la norme pour un représentant de l'Etat -, et une lettre adressée à notre rédaction pour réprouver notre liberté de ton... Une grande première pour un préfet en 25 ans d'existence d'Imaz Press.

• Mercredi 16 octobre - Budget 2025 : entreprises réunionnaises et salariés sacrifiés pour faire des économies

Le 10 octobre 2024, Michel Barnier et ses ministres ont présenté leur feuille de route pour trouver 60 milliards d'euros d'économie. Parmi les pistes évoquées par le projet de loi de finances, la réduction des exonérations de charges sociales, dont le dispositif Lodeom fait partie. Ce dispositif permet de bénéficier d'une réduction d'impôt en échange d'une contribution financière au développement économique de l'Outre-mer. Un projet qui risque d'avoir d'importantes répercussions sur le tissu économique déjà très fragile de La Réunion. Dans le département, entre juin 2023 et juin 2024, plus de 51,4% des entreprises réunionnaises se sont retrouvées en difficultés, certaines obligées de baisser le rideau.

• Jeudi 17 octobre - Le Port : un piéton mortellement percuté par une voiture

Un piéton a été mortellement percuté par une voiture vers 4h ce jeudi 17 octobre 2024 sur l'avenue Amiral Bouvet au Port. La route a été fermée entre le giratoire des danseuses et celui du boulevard de la Marine pour permettre l'intervention des secours. La circulation a ensuite été rétablie.

• Vendredi 18 octobre - Diagonale des fous : la bataille fait rage pour mener la course

Après un départ en fanfare ce jeudi 17 octobre à Saint-Pierre, les coureurs de la Diagonale des Fous et les relayeurs du Zembrocal poursuivent leur périple. La bataille fait rage parmi l'élite de la Diagonale pour mener la course. Pour l'heure, Mathieu Blanchard a pointé à Mare à Boue, suivi de très près par l'Américain Ben Dhiman. 2.937 "folles" et "fous" étaient sur la ligne de départ de la Ravine Blanche pour l'épreuve reine. Dans la nuit, c'était au tour des traileurs de la Mascareignes de prendre le chemin des sentiers de La Réunion. Les participants du Trail de Bourbon sont attendus ce vendredi à 21h. Tous avec un seul objectif en tête… arriver au bout. Imaz Press vous propose de suivre en direct ces jours sportivement intenses.