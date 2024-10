Bananes, Nexa, variole du singe, Intelligence artificielle et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 25 octobre 2024 : - Les bananes vont rester chères et rares (au moins) jusqu'à la fin de l'année - Nexa : des dysfonctionnements dans la gouvernance, une utilisation contestable des moyens - Chambre de commerce : une journée dédiée à l'Intelligence artificielle et son impact sur les TPE-PME - Variole du singe : le nouveau variant se transmet surtout entre humains - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée chaude et nuageuse

Les bananes vont rester chères et rares (au moins) jusqu'à la fin de l'année

10 mois après le passage du cyclone Belal, le retour à la normale est encore loin d'être effectif en matière de prix mais également de choix sur les étals de l'île. Certains fruits et légumes, produits localement, restent rares et chers. C'est le cas des bananes dont le prix moyen de 1,50 euros apparaît comme un lointain souvenir. Bonne nouvelle cependant : les prix devraient progressivement diminuer à partir de décembre

Nexa : des dysfonctionnements dans la gouvernance, une utilisation contestable des moyens

La chambre régionale des comptes de La Réunion a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte Nexa. Elle rapporte "des dysfonctionnements dans la gouvernance", ainsi qu'une "utilisation contestable des moyens". La CRC interpelle sur des "ambiguïtés de l’objet social, le mode de désignation des administrateurs, l’absence de rapport annuel des mandataires et l’instabilité de la gouvernance fragilisent le fonctionnement normal de cette société".

Variole du singe : le nouveau variant se transmet surtout entre humains

Les différentes épidémies de mpox (variole du singe) en Afrique répondent à des logiques différentes, montre une étude parue jeudi, constatant que le nouveau variant du virus se transmet surtout entre humains alors que les contaminations par des animaux restent majoritaires pour la version plus ancienne.

Chambre de commerce : une journée dédiée à l'Intelligence artificielle et son impact sur les TPE-PME

Aborder l'Intelligence artificiel en tant que levier de croissance pour les TPE-PME, voilà l'objectif que se donne la CCI Réunion pour sa journée de l'innovation ce samedi 26 octobre 2024 au Domaine des Pierres à Saint-Pierre. L'occasion de réunir des professionnels autour d'un outil de développement qui peut s'avérer être un véritable couteau suisse pour les entreprises, sans forcément remplacer l'humain. Le tout dans un discours vulgarisé et autour d'ateliers pratiques pour permettre une meilleure compréhension.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée chaude et nuageuse

Matante Rosina a pris son parapluie ce matin dans l'est. En effet, pour ce vendredi 25 octobre 2024, elle prévoit une bonne couverture nuageuse dans l'est accompagnée de pluie. Dans l'ouest, les nuages sont aussi présents mais moins nombreux. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit de plus en plus dans l'ouest, tandis que l'est retrouve peu à peu des éclaircies. Matante Rosina a oublié son éventail et elle le regrette.