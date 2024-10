Thon au mercure, sécurité routière, budget, saison cyclonique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 30 octobre 2024 : - Dans votre sandwich il y a du maïs, du thon et... un supplément mercure - Moins de morts sur les routes, mais plus d’accidents et de blessés - Budget de la Sécu : l'Assemblée s'échauffe sur les retraites - Mon toit est-il prêt pour la saison cyclonique ? - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée en demi-teinte

"Thon et mercure : la grande distribution doit retirer le poison de ses rayons". C'est le titre de la pétition internationale lancée hier par les ONG Bloom et Foodwatch. Suite à une enquête menée au niveau européen, elles alertent sur les dangers pour la santé de la contamination généralisée au mercure. À La Réunion, le thon est un produit massivement consommé, notamment pour fabriquer les très appréciés sandwichs thon-maïs

Les premières Assises de la Sécurité Routière de l’Outremer se sont déroulées ce mardi 29 octobre 2024 à Saint Denis. Le bilan chiffré de l’année 2023 est mitigé, il y a eu moins de morts sur les routes, mais il y a eu plus d’accidents et de blessés. Un constat s'est par ailleurs imposé : une contrainte exercée par l'Etat sur les constructeurs automobiles, les producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées restent du domaine du rêve

Les députés ont poursuivi mardi l'examen du budget de la Sécurité sociale, la gauche échouant à faire voter une mesure symbolique sur les retraites face à une alliance de circonstances entre le Rassemblement national et la majorité.

Comme chaque année, la période cyclonique approche et avec elle, l’angoisse de dégâts matériels, de déclaration à l’assurance…

À Saint-Benoît, Thierry Fontaine a préféré anticiper et refaire sa toiture dès le mois de juin.

Ce mercredi 30 octobre 2024, Matante Rosina décide de consulter sa boule de cristal. Celle-ci lui montre encore un peu de pluie du côté du volcan le matin mais ailleurs, la boule dévoile un beau soleil. Au fil des heures, le ciel se couvre dans les hauts et quelques petites pluies pourraient déborder sur le littoral nord-ouest. Le vent continue de souffler et pourrait atteindre, en rafales, les 65 km/h.